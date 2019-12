Denuncia agresión de policías

PUBLICIDAD

Ramiro Morales Lara y Vanesa Massieu, policías de Seguridad Pública fueron acusados de cometer un abuso policiaco contra un joven de 20 años de edad.

Brayan Ricardo Ávila Arroyo, fue llevado a los separos municipales de manera injusta la madrugada del pasado jueves, no cometió ningún delito solamente se encontraba afuera de una vivienda con una amiga en la colonia Guadalupe y ahí llegaron los dos elementos, uno lo golpeó dejándole golpes en un hombro, cabeza, espalda y otras parte del cuerpo para después llevárselo.

También a su amiga intentaron subirla a la patrulla, pero a los padres de la misma los policías le pidieron 2 mil pesos para no llevársela detenida.

“Yo vengo de visita a pasar las fechas aquí en Monclova, yo soy ciudadano americano, vengo a visitar a mis papás y abuelos, fui a visitar a una amiga, estando afuera de la casa llega una patrulla y unos oficiales me piden que baje del carro, al bajarme ellos me esposan, no pongo ninguna resistencia, el oficial me pide que suba a la patrulla, le digo que no me voy a subir porque no estoy haciendo nada”, dijo.

Por decirle lo anterior el policía se pone muy agresivo y lo tira al suelo y pone su rodilla en su cabeza contra el pavimento diciéndome infinidad de malas palabras.

“Me decía que si me creía bien verga, que si nosotros nos creíamos bien vergas, por venir así, me supongo que refiriéndose a los ciudadanos americanos, él me toma del cuello, me aprieta con su brazo al punto de asfixiarme y no poder hablar y yo le pido que pare, que me suelte, que proceda con lo que tenga que hacer y él estaba muy agresivo y me sube a la patrulla”, indicó.

Explicó que los elementos hicieron que los papás de la muchacha salieran de la casa para pedirles 2 mil pesos y les dieron el dinero para que no se la llevaran igual que a él.

Durante toda la noche permaneció en las celdas, se le negaron las llamadas y hasta las 9 de la mañana sus papás se enteraron que estaba detenido.

“Hay daño físicos, psicológicos incluso hasta materiales, el policía al momento de llevarse el auto, desprende la puerta destrozándola toda por el lado del conductor, se rompen, bocina, cables, en el encendido lo alteran, quitan la llave a la fuerza y ahora mi auto no está bien, es BMW negro”, señaló.

El joven al igual que su padre el señor Edgar Ricardo Ávila, pide que las autoridades que destituyan a los dos policías.

“El policía ya tiene antecedentes aparte es uno de los más avanzados en defensa personal, es una abuso de autoridad, de fuerza excesiva, el viernes en la mañana intente hablar con el director pero al fin de cuentas me atendió el subdirector y no hubo un acuerdo, ni siquiera han citado a los policías, lo que estamos tratando de evitar es que no suceda con otra persona que lo único que quiere es venir a pasar las fiestas de fin de año, se supone que cuidan a los paisanos”, destacó el padre.