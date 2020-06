Denuncia mujer abuso verbal

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Facebook una mujer dio a conocer la situación que vive con su pareja sentimental quien la agrede verbalmente y ella se encuentra prácticamente imposibilitada a hacer algo al respecto.

“Lo que no me deja salir adelante” publicó una usuaria de Facebook llamada Deyanira, lo que parece ser una cuenta de Facebook real pues tiene antigüedad y decenas de fotografías publicadas.

En el video aparece su pareja a quien lo identifican como Javier Rodríguez quien se encuentra molesto porque la mujer compró garrafones de agua, lo que según los comentarios para él resultó ser humillante ya que hay una parte en la que le dice que los compró para que la madre de la mujer vea que ya tienen agua.

En dicho video él se da cuenta de que lo está grabando y no deja de insultarla y decirle palabras descriptibles además le dice que esa es su casa y que él manda.

“No quiero ni un pin… pu… garrafón aquí y si no lárgate a chin…me pelas la … , aquí yo mando, yo te mantengo pu… crees que me asustas, ay me voy a asustar, se manda usted sola cul… ya le dije pin.. cul… me vale ver… y no ando tomando, no me andes grabando, quieres que te agarre a puros pinches ver… perra”, menciona él mientras le truena los dedos.

“Ya te dije cuando venga no quiero ni un pin… garrafón y si no le gusta vaya buscando donde vivir porque aquí es mi casa, me vale que grabes que me puedes hacer, no vales para chin… tu madre, te pones a la línea o a la ver… mira mira mira”, es parte de lo que el hombre le dice mientras se escucha el sollozo de ella.

Con mucho valor la mujer lo compartió en su cuenta de Facebook y de inmediato empezó a compartirse por sus contactos, a las dos horas tenía miles de reproducciones, se compartió más de 3 mil veces y cientos de comentarios.

Los usuarios discriminaron las palabras de quien agredía a su mujer verbal y psicológicamente, no faltaron los comentarios de juicio contra ella, pero la mayoría eran de apoyo, se solidaridad y de aliento para la mujer.

“¡No estás sola! tu puedes alejarte eres fuerte ¡denúncialo cero miedo!, no va a pasar nada, saca lo podrido de tu vida”

“Aunque no haya golpes de por medio esto es un grave caso de violencia que puede ser denunciado, te comparto este link para que reconozcas los diferentes tipos de violencia, así como tus propios derechos y teléfonos de ayuda. La situación no es tu culpa, cuídate mucho”

“Salte de ahí ya amiga, si tienes hijos varones debes enseñarles q a una mujer se le respeta y teniendo a esa poca cosa como marido no creo q tengan el mejor ejemplo de cómo ser un verdadero hombre y si tienes hijas mujeres ellas están viendo cómo te trata y seguramente ellas conseguirán algo igual por q creerán q eso es normal, no amiga hazlo por tus hijos”.

Esos son algunos de los comentarios que le pusieron a su publicación animándola a salir de esta situación de violencia familiar.