Denuncian a exhibicionista

Acusado de enseñarle sus genitales a una adolescente de 18 años, un septuagenario fue arrestado la tarde de ayer por elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de ponerlo tras las rejas.

José María ‘R’ de 72 años de edad, vecino de la calle Valle Central, número 1429, de Praderas del Sur, es quien fue acusado de inmoral ante las autoridades.

Fue alrededor del mediodía de ayer cuando una jovencita, de quien por obvias razones se omiten sus generales, salió de su hogar para dirigirse a la tienda, siendo en el regreso cuando vio la bochornosa escena.

“No tenía playera y ahora se bajó completamente el short, es lo peor que me ha hecho pues antes solo me miraba así muy feo, me chistaba luego comenzó a hostigarme diciéndome cosas como ‘chiquitita’, no dije nada por miedo ya que siempre anda tomado. Una vez me salió al paso y comenzó a tocarse sus partes, ahora esto, ya es demasiado’ dijo la joven afectada para Periódico La Voz de Monclova.

Ante esto, la adolescente, quien vive a escasos metros de la casa de don ‘Chema’, llegó a su hogar y confesó a su madre lo que minutos antes había sucedido con su libidinoso vecino.

‘Cuando empezó a molestar a mi hija traté de hablar con él pero se excusó en que es su casa y que podía hacer lo que quisiera pero está mal, siempre está solo ya que su esposa trabaja. Esto tiene que parar’ recalcó la madre de la afectada.

Ante el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio de Rodríguez Ortiz y llevaron a cabo su detención.

El abuelito fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, en donde quedó a disposición del Juez Calificador en turno mientras que la familia de la afectada llegó para hacer orientada a cerca de cómo proceder en su contra.

El Juez Calificador invitó a la joven y a su madre a pasar ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer para formular su denuncia ante su libidinoso vecino, mientras el permanecía en una celda.