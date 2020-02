Denuncian a mujer policía por abuso

PUBLICIDAD

La elemento municipal Martha, fue denunciada penalmente por agresión física y abuso de autoridad en contra de María Gabriela quien señala que sin razón la detuvo durante 12 horas.

Mostrando las heridas en sus muñecas que le ocasionó el que le pusieran las esposas muy apretadas y dónde la empujaban y golpeaban, dijo que se tiene que hacer justicia para que eso no vuelva a suceder.

María Gabriela declaró que ellos mantenían una fiesta en su casa, y les avisaron que unas patrullas estaban revisando a unos jóvenes que estaban en el cuadro recreativo del sector, y entre ellos estaba su hijo.

“Yo me acerque para ver qué mi hijo estuviera bien, pero lo veo que empieza a correr y yo corro atrás de él para decirle que se pare que lo dejen que lo revisen porque el que nada debe nada teme, pero en eso que voy corriendo, me alcanza una policía y me esposa de una mano, además con palabras altisonantes me dijo que ya había valido…”

Dijo que vio como una mujer se acercó y la empezó a golpear, a quien identificó como la policía Martha, con quién hace años tuvo un altercado, pero ella en ese momento no traía el uniforme andaba de civil.

Destacó que en ese momento que su cuñada, quien también pertenece a las filas de la policía y se encontraba con ella en la fiesta, se acercó para calmar los ánimos pero nadie la escucho y también la empezaron a golpear.

Lo peor de todo, fue que tres sobrinas de la señora María, desesperadas intervenía para que pararan los golpes pero lo único que recibieron fueron golpes con la macana de los elementos, la más pequeña de ocho años resultó con una fractura de costilla.

Ayer muy temprano, acudieron todos los involucrados a poner una denuncia en contra de la elemento, quien dice está plenamente identificada por muchas personas a quienes también las ha agredido.

“Siempre carga una pistola de balines con la que ataca a los jóvenes de trece años sin ningún motivo”

FERNANDO OLIVAS JURADO DIJO QUE SE INVESTIGARÁ EL CASO

Destaco que no todo lo que se señala tiene que darse por cierto, pero dijo que sí se va a investigar para deslindar responsabilidades.

Declaró que no pueden retirarla por un solo dicho, sigue trabajando de manera normal.

“Lo que podemos pedirle a los ciudadanos que son víctima de las supuestas agresiones de la policía, que me hablen directamente a mi celular al 866-132-65-52, solo que manden un mensaje de identificación previa para saber de qué se trata”.