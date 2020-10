Denuncian a “Pollero” estafador

PUBLICIDAD

“Del coraje me dio un infarto”, así lo relató una de las víctimas de un pollero identificado por haber estafado a varias personas a las que prometió llevarlas a Estados Unidos de “mojados”.

La víctima relata que mediante un amigo conoció a una persona de nombre Juan N., y posteriormente acordaron encontrarse en un taller mecánico ubicado en el municipio de Morelos, Coahuila.

“Me preguntó a qué me dedicaba y le conté que había estado en San Antonio. Me respondió que se dedicaba a pasar gente”, detalló.

Dijo que lo invitó y tiempo después lo contactaron él y dos amigos más.

Comentan que posteriormente mediante el tío de un amigo pudieron contactarlo para acordar cómo sería el cruce y cuánto les cobraría a cada uno para poder realizar la travesía.

“Nos dijo que nos cobraría 3 mil dólares a cada uno y que teníamos que darle mil 500 dólares, allí en piedras Negras y que si no lo teníamos en dólares que se lo diéramos en pesos mexicanos, ya no más que fuera lo que pedía”, explicó la víctima.

Posteriormente se dirigieron a la ciudad de Piedras Negras donde se encontrarían con Juan N. para acordar cómo y cuándo sería el cruce para poder logra el ansiado sueño americano.

Cuenta que al llegar a la ciudad de Piedras Negras, Juan N. lo llevó a un hotel y le dijo que se quedaría allí solo y que sus otros compañeros en otros y que posteriormente vendría por él.

“Llegamos al hotel, le pagamos los mil 500 dólares y me dijo: tú te quedas en este hotel y tus amigos en otro hotel. Me quedé solo y ahí le di el dinero y fue lo mismo con otros chavos”, relató.

Al momento de querer contactar a Juan N. para ver lo del cruce pues ya se estaba llegando el día, el sujeto nunca más volvió a contestar su teléfono dejándolos abandonados en los hoteles donde los hospedó.

“Ya no supimos nada, no contestó el teléfono, ya nunca lo prendió como a los días de habernos dejados votados yo vi que él estaba en línea en WhatsApp y ya fue cuando le mande el mensaje para que me regresara el dinero y que ya sabíamos dónde vivía y no contestó”, dijo.

Comenta que lo han ido a buscar en repetidas ocasiones a su domicilio pero hasta la fecha no han dado con el sujeto, el cual aseguran no es la primera vez que hace esto y que ha estafado a muchas personas.

Informa que las veces que han ido a su casa, solo logran ver la camioneta en la que el sujeto se movía, pero fuentes cercanas les informaron que para evitar ser detectado Juan N. solo se mueve en taxis.

Pidió a las personas no caer en este tipo de estafadores los que solo lucran con los sueños y las esperanzas de muchos migrantes.

Hasta el momento no existe una denuncia interpuesta por parte de los afectados pues tiene miedo que esta persona tome represarías haciéndole daños a ellos y a sus familiares.