Denuncian crisis humanitaria sin precedentes en sector salud; mil 600 niños fallecen por cáncer

Insistió que si “al señor Presidente no le duele la muerte de estos pequeños, provocadas por el desabasto (de medicamentos) y dice que detrás de nosotros hay mano negra, me parece que hay una falta de entendimiento muy profundo de lo que está sucediendo en este país con respecto a la falta de medicamentos oncológicos”, señaló.

El vocero del Movimiento Nacional de Niños con Cáncer aseguró que a ellos como padres de familia no les importa si el origen de los medicamentos para atender correctamente a sus hijos es de farmacéuticas nacionales o extranjeras, lo que quieren es que estén disponibles en tiempo y en forma.

“Que los medicamentos estén en tiempo y en forma en los anaqueles de los hospitales. No para la próxima semana, no para el próximo mes, no para el próximo año. De donde vengan no nos importa”, expresó.

Insistió que es “irresponsable que en aras de combatir la corrupción se le haya cerrado la puerta de la llave a los medicamentos”. En ese sentido, cuestionó el que el gobierno privilegie, por encima de la salud.