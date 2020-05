Denuncian negligencia en el IMSS

PUBLICIDAD

NUEVA ROSITA, COAH.- Un diagnóstico erróneo es el que establecieron médicos de la Clínica 24 del IMSS de esta ciudad respecto a un paciente que en realidad padecía de cáncer pero lo trataron como enfermo de Covid, aseguró su familia.

Esto lo dio a conocer Cesia Keren Moreno Chávez a través de las redes sociales, hija de la persona que por negligencia falleció en el Seguro Social.

“Jamás me atrevería a decir que no existe el virus, no soy negligente y no tengo pruebas para hacerlo, pero por lo que le pasó a mi papá estoy segura que ellos no están haciendo lo correcto y sé que detrás de todo esto hay algo más”, expresa su sentir la mujer.

Prosigue y señala “Ellos quieren achacarle todo al Coronavirus y mi papá no tenía eso, pero no se detuvieron a mandarlo al 3 piso en Nueva Rosita, aunque no tenía falta de aire, no tenía ningún problema en sus pulmones pues el doctor mismo revisó la placa y sus análisis no arrojaban infección”.

Destacó la mujer que su padre quien padecía cáncer ingresó al nosocomio grave por la falta de plaquetas y hemoglobina, sin embargo, los médicos en lugar de aplicarle sangre estaban asustados porque el ciudadano comentó que había tenido fiebre.

Esto bastó para que lo intubaran, aun y cuando tres semanas antes señala, los médicos ni siquiera consideraron realizarle la prueba del COVID-19.

Añade que su padre murió por una hemorragia interna provocada posiblemente por la mala intubación lo cual no era necesario ya que el derechohabiente no presentaba problemas de respiración.

Agregó la mujer que a la fecha no saben qué fue lo que pasó con su padre a quien no volvieron a ver.