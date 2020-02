Denuncian recorte a fondos contra cáncer; FUCAM e INSABI se echan la bolita sobre gastos

PUBLICIDAD

La diputada por el PAN, Marcela Torres Peimbert, calificó como un feminicidio del gobierno la falta de presupuesto para la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), al no llegar a un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Ahora viene una nueva forma de feminicidio, les quitan a instituciones acreditadas el recurso para que prevengan y atiendan el cáncer de mama; son más mujeres que van a morir y van a morir por un feminicidio que tiene que ver con falta de capacidad burocrática”, reprochó.

Durante la sesión ordinaria, la diputada por el PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, advirtió que actualmente son tratadas ocho mil 500 mujeres de escasos recursos y mil 600 casos nuevos comenzaban con sus tratamientos. “Se van a quedar sin medicamentos y tratamiento”, advirtió.

En tanto, el pleno del Senado exhortó al Insabi a que firme un convenio de transición que permita la colaboración de la Fundación de Cáncer de Mama a fin de continuar con la atención gratuita a los grupos sociales más vulnerables del país.

Senadoras de oposición alzaron la voz para alertar de las consecuencias. Aunque Morena consideró que la visión de la oposición es “catastrofista”, como dijo Citlalli Hernández, accedió a construir un exhorto para corregir esta situación.

En redes, Fucam anunció que, a partir de ayer, dejaría de dar servicios gratuitos a las mujeres con cáncer de mama, ya que carece de insumos y medicamentos pues no se renovó el convenio con el Insabi. Los nuevos pacientes tendrán que recurrir al Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Juárez o el Hospital General de México.

El Insabi señaló que ninguna mujer se quedará sin atención y que Fucam tiene la obligación ética, moral y jurídica de continuar la atención de las pacientes que se encuentran en tratamiento oncológico, pues ya está pagado el tratamiento.

De 2017 a 2019, el gobierno federal pagó a Fucam más de 776 millones de pesos por la atención de cáncer de mama.

PACIENTES PROTESTAN POR COBROS

El convenio que la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) tenía con el desaparecido Seguro Popular no pudo ser renovado con el Insabi.

Esto provocó que varias pacientes salieran a las calles del sur de la Ciudad de México, donde se ubica la fundación, para denunciar que esta decisión pone en riesgo a muchas mujeres, a quienes se les detectó la mortal enfermedad y se encuentran en tratamiento.

Las inconformes se manifestaron al caminar por tres carriles de la calzada de Tlalpan para que las autoridades escuchen sus protestas.

“Ya no quieren dar el servicio, que hasta ayer terminó lo del Seguro Popular”, declaró una de las afectadas.

La Fucam indicó a las pacientes con clasificación de Seguro Popular que recibirán un resumen de su expediente médico el día de su siguiente cita para que acudan a Instituto Nacional de Cancerología, al Hospital Juárez o al Hospital General de México para seguir con su tratamiento.

“Fucam no nos está negando la asistencia, el problema es que ya no tenemos Seguro Popular, mucha gente ya no tenemos tratamiento, mucha gente dependemos de una quimio, mucha gente viene de fuera con los escasos recursos con lo de su pasaje y que le digan ya no tienes tratamiento y ahora tienes que pagar ahorita por él”, fue la denuncia de otra paciente afectada.