Denuncian venta de gasolina contaminada en GULF frente al 105 batallón

Al menos una veintena de automovilistas denunciaron públicamente fallas en sus vehículos luego de surtir gasolina en la estación de servicio GULF ubicada en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, frente al 105 Batallón de Infantería.

Entre los muchos afectados se encuentran Ángel Garza y Juan Carlos Rodríguez que luego de surtir gasolina en la estación GULF, reportaron fallas en sus vehículos, y exigieron que la estación de servicio se haga responsable de los daños.

Ángel Garza y Juan Carlos Rodríguez reportaron que la gasolina estaba contaminada, pues a los pocos minutos después de cargar, ´las unidades entre las que se encuentran vehículos de reciente modelo, registraron ‘cascabeleo’ y explosiones para finalmente dejar de funcionar.

Indignados acudieron a las instalaciones de la gasolinera, donde la primera respuesta de los encargados, fue que no podían atenderlos, porque eran muy pocos los inconformes en comparación con el volumen de clientes que manejan.

“No es justo, yo siempre cargo en esta gasolinera GULF porque está cerca de mi casa, y ahora no quieren hacerse cargo de los daños, mi vehículo es una unidad 2018, y fui a la agencia para no perder la garantía, pero ahí luego luego me dijeron, que fue la gasolina”, puntualizó.

Por su parte otro de los afectados, pidió a los encargados que se hagan responsable de los daños, ya que su camioneta se encuentra “parada”, y es su medio de transporte para laborar.

“Pedimos que se aclare la situación, la gasolina de la camioneta ahí está, la pueden sacar, que revisen con su proveedor, y si la gasolina está mal queremos que se hagan responsable”, acusó