Desairó indigente albergue

PUBLICIDAD

FRONTERA, COAH.- Solo y sin la protección de sus hijos, falleció en las inmediaciones de la plaza principal el señor José Ángel Zapata Delgado, quien desde hace varios años recorría las calles de este municipio viviendo en la indigencia, pues aunque contaba con sus hijos, nunca recibió apoyo y atención de los mismos.

El Director de Protección Civil Abraham Palacios Cedillo informó que a temprana hora del jueves, recibieron un llamado, avisándoles que un hombre de la tercera edad se encontraba tirado sin vida en la plaza principal, por lo que al llegar se encontraron con el señor José Ángel, a quien en reiteradas ocasiones le habían brindado apoyo.

“Sabíamos que la temperatura iba a descender de forma considerable, por ello acudimos a realizar la revisión el miércoles por la noche y madrugada, sin embargo don José Ángel no quiso ser llevado al albergue de Protección Civil, por lo que procedimos a entregarle varias cobijas para que se cubriera del frío, sin embargo amaneció muerto en la plaza principal”.

Palacios Cedillo recordó que fue en el mes de noviembre cuando se le brindó atención médica a don José Ángel, debido a que se encontraba con una fuerte herida en la pierna, la cual mostraba alto grado de descomposición e incluso tenían larvas en ella, por lo que durante una semana se le brindó curaciones y atención médica, logrando evitar que le amputaran su pierna.

Dijo que después de que don José fue curado de sus lesiones, se llamó a sus hijos e incluso a su hermana para que acudieran por él al departamento sin embargo sus hijos se negaron a recibirlo en sus hogares, asegurando que no querían tenerlo con ellos.

“Lo llevamos hasta la puerta de la casa de sus hijos y ellos no quisieron dejarlo ingresar a sus viviendas, recuerdo que nos dijeron que lo dejáramos en la banqueta y que no pretendían brindare atención, por lo que le buscamos un lugar en el Asilo de Ancianos Emanuel, sin embargo él no quiso ingresar”.

Mencionó que ya curado de sus lesiones, don José solicitó el acta para irse de manera voluntaria e incluso se negó a ser enviado al asilo, por lo que volvió a las calles, donde la mañana de ayer fue encontrado muerto.Comentó que incluso al darse cuenta del fallecimiento de don José, se comunicaron con sus hijos para que acudieran a reconocer el cuerpo, sin embargo una vez más se negaron a acudir al llamado de la autoridad, por lo que el cuerpo del indigente, fue llevado a una agencia funeraria de la localidad, para realizarle los estudios correspondientes y determinar cuáles fueron las causas de su muerte.