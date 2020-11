Desaparece luego de broma de sus compañeros que le pidieron asistir a la escuela

PUBLICIDAD

México.- Autoridades de la CDMX activaron la Alerta Amber para encontrar a Jorge Barrera Ríos, de 16 años de edad, quien desapareció el pasado 26 de octubre en la alcaldía Tlalpan, a las afueras de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 5 de la UNAM.

Desde este 4 de noviembre, alumnos de la Universidad comenzaron a compartir la ficha de búsqueda de Jorge Barrera Ríos y explicaron que el alumno desapareció tras ser víctima de una broma realizada por sus compañeros de grupo, quienes habrían circulado por mensajes de WhatsApp el rumor de que había que presentarse en la Prepa 5 para realizar un examen.

orge Barrera confió en sus compañeros y desapareció

Según lo que han compartido los estudiantes por redes sociales, Jorge Barrera creyó en lo que le dijeron sus compañeros y tras enviar un par de mensajes de voz, no han sabido nada de él.

A través de redes sociales también circulan capturas de pantalla del chat, en los que Jorge pregunta si es verdad lo de acudir a las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 5 de la UNAM.

Jorge comentó a sus compañeros que era de una familia de escasos recursos, pero hizo todo lo posible por llegar a la Prepa 5. Estando ahí se dio cuenta de que fue víctima de una broma y envió dos audios para reclamar a sus compañeros de grupo.

“Ahora tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria […] no todo en la vida nos podemos pasar de risa y risa […] yo confié en ustedes les pregunté, me hicieron gastar dinero que no tengo, tiempo que mucho menos tenía y esfuerzo, bastante esfuerzo”

Jorge Barrera Ríos

Jorge Barrera Ríos también comentó a sus compañeros de Prepa 5 que él no tiene Internet fijo en casa y que debe trabajar para financiar sus estudios.