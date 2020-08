Descarta Coahuila clases presenciales

PUBLICIDAD

SALTILLO, Coah.- La Secretaría de Educación de Coahuila desechó el esquema “mixto” que se había anunciado, de combinar clases en el aula y en casa, por lo cual el ciclo escolar iniciará con clases únicamente en casa con contenidos televisados.

En rueda de prensa, el Secretario de Educación, Higinio González Calderón, informó que en Coahuila iniciará el ciclo escolar el 24 de agosto, como lo definió la Secretaría de Educación a nivel federal, y se hará en base a la señal de televisión con los contenidos de la SEP Federal.

“Nosotros ya estamos preparados para el regreso a clases, pero no vamos a regresar a la escuela hasta que esté el semáforo en verde”, aclaró.

“En Coahuila decidimos que no vamos a regresar a la escuela hasta que la Secretaría de Salud nos diga que podemos regresar”.

Aunque dijo que lo ideal en la educación es que el maestro esté en presencia de los alumnos, las condiciones sanitarias no permiten el regreso a las aulas, ni en formato mixto.

“Por lo pronto, ahorita no se ve ninguna fecha, ninguna posibilidad de que regresemos en un corto plazo”.

González Calderón dijo que la Secretaría de Educación ya realiza convenios sin costo con algunas televisoras locales, para retransmitir los contenidos que difundirá la Secretaría de Educación Federal a través de canales de cobertura nacional para llegar a sitios donde no existe la suficiente cobertura de señal.

“Incluso queremos utilizar nuestra red de transmisión de radio, para, con esas mismas antenas, colocar retransmisoras de televisión y poder llegar a ese 2 por ciento de población que no tiene acceso a ningún sistema electrónico de comunicación”.

En días pasados, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que analizaban aplicar en el ciclo escolar 2020-2021, un esquema mixto, con algunos días de presencia en la escuela, lo que generó una reacción adversa entre maestros y padres de familia.