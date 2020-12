MONCLOVENSES DESCONOCEN A BENITO JUÁREZ

PUBLICIDAD

Un grupo de ciudadanos monclovenses se reunieron un 01 de diciembre de 1871, para apoyar un Plan que se había proclamado en Zaragoza, Coahuila, y que entre otros aspectos se establecía:

1.- Se desconoce al C. Benito Juárez como Presidente de la República y al C. Victoriano Cepeda como Gobernador del Estado de Coahuila.

2.- Se reconoce como General en Jefe del Ejército Constitucionalista al C. Porfirio Díaz.

3.- Se reconoce como Gobernador y Comandante militar del Estado con carácter de interino al C. Coronel Anacleto R. Falcón.

3.- Se desconoce como Jefe Político del distrito a José María Garza Galán.

De entre los firmantes de este Plan, se destacaban los monclovenses Telesforo Fuentes, Desiderio Elizondo, Marcos Oyervides, Tomás Arocha, León Villarreal-había renunciado a la alcaldía- y Regino Fausto Ramón, entre otros.

IMAGENES: Benito Juárez, Telesforo Fuentes y Regino Ramón.