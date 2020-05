Descuida Clínica 9 la ‘Sana Distancia’

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-Personas de la tercera edad que acuden a solicitar consulta o medicamento a la Unidad de Medicina Familiar No.9 del IMSS se quejaron por el riesgo al que son impuestos por el personal de la clínica, toda vez que los dejan en la parte exterior del edificio por más de una hora y sin cuidar que se tomen las medidas de prevención como la sana distancia y el uso del cubrebocas.

Juan Francisco Robles Ortiz dijo que es injusto que los mantengan por tanto tiempo esperando fuera del hospital, aun cuando es una zona de riesgo, ya que algunas de las personas que acuden a consulta, lo hacen por padecimientos respiratorios, que son indicativos de COVID-19.

“Yo llegué antes de las 11 para recoger medicamento para mi madre y me topé con la aglomeración de personas de la tercera edad a quienes mantienen esperando en la parte de fuera del hospital por varias horas sin importar que ellos sean población de riesgo”.

Indicó que al llegar dialogó con una de las asistentes para solicitarle que agilizaran el ingreso de las personas o que por lo menos les sacaran una silla a los adultos mayores para que no se mantuvieran todos amontonados en el lugar, sin embargo esta petición les fue negada, asegurando que mientras no pasaran la línea roja de ingreso al hospital no había ningún problema.

Por su parte el señor Sergio Rolando Ramos Carbajal, habitante de la colonia Colosio, dijo que de nada sirve llegar temprano a consulta si no se les da un paso rápido, incluso aseguró que la semana pasada perdió su atención médica debido a la tardanza de las secretarias, quienes no le permitieron ingresar rápido y no llegó al consultorio a tiempo para ser atendido.

“Ellas solo cuidan que no ingresemos al hospital y no les importa si nosotros nos contagiamos aquí afuera, esperamos que el Director de la institución tome cartas en el asunto y evite este foco de infección que se provoca al estar muchas personas aglomeradas en la parte exterior del hospital”.