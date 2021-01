Desde mi teclado

PUBLICIDAD

Amables lectores, tengan ustedes un buen día y ¡Feliz Año Nuevo!

Hace unos días falleció el compositor e intérprete yucateco Armando Manzanero. Sin duda uno de los más exitosos, prolíficos y populares creadores de una gran cantidad de memorables canciones junto con Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Roberto Cantoral y Juan Gabriel entre otros.

Tal vez con quien guarde más parecido de ellos sea precisamente con Lara. Después de todo, ambos se acompañaban al piano en muchas de sus interpretaciones, aunque don Agustín era más dado a sazonar las letras de sus elaboradas composiciones con palabras de uso poco común como “alabastrina”, “plenilunio” u “organdí”. (Recuerdo que la primera vez que le puse atención a la letra de “Janitzio” tuve que recurrir al diccionario. “Noches de serenata / de plata / y organdí. / Quejas para la ingrata / que por traidor perdí. / Plenilunio de gloria / historia / que se va. / Ilusión que se pierde y / que nunca volverá”). Don Armando no llegaba a tales extremos, aún siendo sucesor de la elegancia lírica de Ricardo Palmerín y Guty Cárdenas.

Armando Manzanero inició su carrera en los años 50’s pero fue hasta la siguiente década cuando destacó con un álbum llamado “A mi amor… Con mi amor”, el cual estaba lleno de éxitos tales como “Adoro”, “Mía”, “Felicidad” (que luego volvería a ser popular en la versión de Víctor Yturbe), “Voy a apagar la luz”, “Esta tarde vi llover”, “Contigo Aprendí”, “El ciego”, “Cuando estoy contigo” y “No” (que luego se popularizaría en la versión de Carlos Lico).

Alguna vez escuché a un cronista decir que en la historia de nuestro país, este álbum era junto con “Íntimamente” de Emmanuel, los dos L.P.s que más éxitos habían generado como sencillos.

Convertido en un exitoso compositor romántico, Manzanero recibió el encargo del entonces presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz para que preparara una pieza para su aniversario de bodas. El resultado: “Parece que fue ayer”. Me imagino que doña Guadalupe Borja de Díaz Ordaz debe haber quedado muy complacida.

Algunos años después, Manzanero incursionó a la televisión. De lo que recuerdo, compuso un tema para un programa vespertino llamado “Noticiero para niños y similares” conducido por Tomás Perrín y un entusiasta grupo de infantes. Luego escribió varios temas de telenovelas.

Para la serie llamada “Mundo de juguete” escribió el tema principal, que interpretaba Lupita D’Alessio y más tarde un álbum completo con música para “Corazón Salvaje”. De este último disco, destacaron varias melodías como “Clarinero”, “Amanecer” y “Ternura de un amor salvaje”.

Todavía en los años 70’s, me tocó ver una entrevista que le hicieron en Televisa acerca de un, en aquel entonces, próximo concurso internacional musical a celebrarse en Mallorca. Para esa ocasión, Manzanero había elegido a Dulce como la intérprete de su composición “Señor Amor”. En esa conversación, el maestro yucateco enfatizó en el cuidado que había puesto en cada detalle al momento de preparar esa canción. Por ejemplo, la frase inicial de la misma dice precisamente las palabras del título, pero en una primera versión de la música, la primera nota de la frase era más aguda que las siguientes, de modo que hacía sonar la frase como si fuera “Séñor Amor” (sic).

Paréntesis.

Como toda la vida había escuchado ejemplos de palabras mal acentuadas en otras canciones, nunca le había puesto especial atención a la minuciosidad requerida para una correcta asignación de la melodía de acuerdo a la letra. En “Las mañanitas” hay una parte que se escribe “levántate de mañana” pero a la hora de cantarlas suena “levantate de mañana”. Hay un tango de Carlos Gardel llamado “Cuesta abajo” cuya letra en un fragmento dice “Sueño con el pasado que añoro”, pero suena como “Sueño con el pásado que añoro”. En “No tengo dinero” de Juan Gabriel, la frase “Lo único que tengo es amor para amar” suena “Lou nico que tengo es amor para mar”.

Creo que es por el cuidado en este tipo de detalles, por lo que las composiciones de Manzanero son tan reconocidas como de alta calidad. Y no solamente en nuestro país. Antes de las actuales facilidades de comunicación mundial a través de internet, hubo la radiodifusión en la llamada Onda Corta. Por las características de la frecuencia utilizada en su transmisión, estas emisiones rebotan en la parte alta de la atmósfera por lo que esta comunicación puede alcanzar distancias sorprendentemente grandes. Literalmente intercontinentales. Pues bien. En una ocasión estaba escuchando una estación en esta banda y me sorprendió reconocer la melodía “Somos novios” interpretada en inglés.

Cierro paréntesis.

Volviendo a “Señor Amor”. Resultó la canción triunfadora. Por razones que no me explico, la canción no resultó tan popular como sería de esperarse y de hecho no es tan conocida.

Años después, Manzanero volvió a componer música para diversas telenovelas tales como “Nada Personal”, para la novela del mismo nombre y “No sé tú” para “Apasionada”.

Creo que hemos sido afortunados al tener entre nosotros a un compositor de tan alta calidad durante tanto tiempo. Y más aún porque gracias a la tecnología disponible, podremos seguir disfrutando de su música.

Descanse en paz, Armando Manzanero.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.