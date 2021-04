Desde mi teclado

PUBLICIDAD

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Hoy amanecimos con la misma hora que el estado de Texas (Hora del Centro). Ayer todavía teníamos la misma hora que los estados de Colorado y Nuevo México (Hora de la Montaña).

Muy probablemente no faltará quien olvide adelantar su reloj durante este fin de semana y llegue tarde a su trabajo mañana lunes. Cuando se trate de retrasar la hora en octubre, es bastante probable que todo mundo recuerde hacerlo y de ese modo se evitará llegar una hora antes a sus labores. Curiosidades de la vida.

Puede decirse que la idea del cambio de horario de acuerdo a la variación de la duración de la parte diurna del día la tuvo Benjamin Franklin. A finales del siglo XVIII, Franklin escribió una sátira sugiriendo a los parisinos economizar sus gastos en velas mediante el aprovechamiento de la luz solar matutina. Sin embargo esta idea estaba adelantada a su tiempo. Debido a las limitaciones tanto en comunicaciones como en transportes de esa época así como a que todavía no llegaba la industrialización y con ella la rigidez de los horarios, cada ciudad tenía su propia hora y ésta no se modificaba a lo largo del año.

Fue hasta que el ferrocarril permitió que la gente pudiera transportarse de una ciudad a otra de un modo más rápido que surgió la necesidad de sincronizar los relojes. Antes de 1850, en Inglaterra ya se había establecido un horario estandarizado para los ferrocarriles, aunque la adaptación oficial de esta medida fue hasta 1890.

En 1884 se llevó a cabo la Conferencia Internacional del Meridiano en la ciudad de Washington. Como resultado de esta reunión se establecieron los husos horarios que seguimos utilizando (es decir que se fijó el uso de husos).

Esta estandarización del tiempo ha tenido diversas singularidades. Por ejemplo, en China todo el territorio tiene la misma hora que la capital (siendo que por sus dimensiones podrían manejar hasta cuatro o cinco zonas horarias), así que en el occidente de aquel país hay lugares que tienen las mañanas sin luz solar y atardeceres tardíos. En la India sucede lo mismo, aunque la interpretación que se le ha dado en este caso es una especie de rompimiento con los lazos del tiempo de la colonización británica cuando había dos husos horarios.

Países como Venezuela y Corea del Norte han modificado sus horarios en fechas relativamente recientes. El país sudamericano retrasó su horario media hora en 2007 pero le dio reversa a esa medida en 2016. Por su parte el país asiático realizó las mismas maniobras. Primero retrasó media hora su horario en 2015 y luego regresó a la antigua usanza en 2018.

A medida que un lugar esté más retirado de la línea del ecuador, las duraciones de la parte diurna del día a lo largo del año tendrán una mayor variación. «En los bosques nórdicos, los días de verano son más largos. Se puede aprovechar el sol hasta las diez de la noche» decía un anuncio comercial de un jabón en los años 70s. Precisamente fueron los países más alejados del ecuador los que inicialmente adoptaron la medida de adelantar el horario para aprovechar la mayor cantidad de luz solar. Esto empezó cerca del tiempo de la Primera Guerra Mundial.

En nuestro país fue en 1988 cuando cuatro estados de la República Mexicana (Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) adoptaron el llamado “Horario de Verano”. «En el verano amanece más temprano» se escuchaba en los mensajes promocionales. Este horario estaría vigente en las mismas fechas que la práctica que era habitual en ese tiempo en los Estados Unidos, es decir, los relojes se adelantarían una hora el primer domingo de abril y se retrasarían una hora el último domingo de octubre.

Varias veces me había tocado escuchar que si hay algo que al gobierno norteamericano no le gusta, es seguir los estándares mundiales. A ello se le atribuye el que no adopten el sistema métrico decimal. Utilizan unidades de medida diferentes para longitudes, superficies, volúmenes, temperaturas… hasta su estándar de código de barras es otro… Así que cuando en todo México se instauró el Horario de Verano, no tardaron mucho en modificar el modelo que ellos mismos habían diseñado, para ser de nuevo diferentes… ahora realizan el cambio de horario desde marzo hasta noviembre.

Volviendo a 1988. Al acercarse el momento del regreso al horario normal, surgió un desacuerdo de algunas empresas con algunos sindicatos. Se argumentaba que en el proceso del cambio de horario, los agremiados merecían una prima adicional por laborar una hora más en horario nocturno dominical y los patrones no estaban de acuerdo con la petición.

Para solucionar esta disconformidad, el gobierno determinó que el regreso al horario normal sería no en la noche del sábado para el domingo, sino durante la noche del domingo para el lunes. De tal manera que el domingo 30 de octubre de 1988, Monclova tuvo la misma hora que Nueva York y los partidos de la NFL empezaron hasta las 13:00 horas.

Al acercarse el mes de abril de 1989, había una ambiente contrario a que se volviera a adelantar la hora, de tal modo que quedó cancelada su aplicación. Fue hasta 1996 cuando se adoptó el Horario de Verano en todo el país. Creo que solamente los estados de Sonora y Quintana Roo tienen el mismo horario a lo largo de todo el año.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.