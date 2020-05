‘Desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada’… nuevo dardo de Frida Sofía contra Alejandra Guzmán

-¿Por qué crees que dijo que golpeaste a tu papá?

“Creo que jamás se esperó que salieran a desmentirla, pero ya no sé ni qué piensa, ya no la conozco, literal. Todo esto comenzó nuevamente porque ella dijo en un chat de WhatsApp que me mantenía, y lo que hice fue desmentirla. A mí no me interesa su dinero, nadie quiere su herencia; me ha restregado tanto lo que me ha dado… mejor me hubiera dicho que era un préstamo y feliz de la vida se lo pago. De niña yo lo único que quería era jugar con mi mamá”.

En la entrevista, Frida también dijo tener una excelente relación con su padre y criticó la actitud de su abuelo, Enrique Guzmán, y de su tío, Luis Enrique Guzmán.