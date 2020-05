Desesperada, Ninel Conde llegó a la “mañanera” a pedir ayuda a AMLO

La actriz Ninel Conde pidió ayuda al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard, para poder recuperar a su pequeño.

Por la mañana, Conde arribó a Palacio Nacional y pese a que su intención era poder reunirse con el representante del Ejecutivo, no le fue posible.

Le dijeron que, por los tiempos y agenda, no sería posible que se reuniera con López Obrador ni con Marcelo Ebrard, pero Ana María Alvarado reveló en ‘Todo para la Mujer’ de Maxine Woodside, que Ana Duarte, la asistente de Jesús Ramírez, el vocero de Presidencia, fue quien recibió la carta.

Duarte se comprometió con Ninel a entregar el texto al presidente López Obrador para que él pueda intervenir en el pleito legal que mantiene con su expareja, Giovanni Medina:

“Este señor (Giovanni) utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios. Pido que se haga justicia, ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta”.

La también cantante aseguró a los reporteros que la entrevistaron a su salida de Palacio Nacional que sólo “Dios y y sabemos y lo hice de buena fe y que Dios te perdone porque hay una madre desesperada y sí, te saliste con la tuya”.

Respecto a las declaraciones que Medina ha hecho en distintos medios de comunicación sobre el peligro que corre el pequeño si está al lado de ella, ‘El Bombón Asesino’ respondió:

“Una madre no puede ser peligrosa para su hijo cuando lo único que hace es trabajar, el hecho de viajar no es una causa para que el señor diga que no puedo ver a mi hijo. La custodia no la tiene él, ninguna autoridad judicial se la puede dar, sólo tiene un papel lleno de mentiras diciendo que abandoné al niño y que tengo coronavirus, lo cual no es cierto”.



Al ser cuestionada sobre si su ex consume algún tipo de estupefaciente, respondió: “a mi me consta que estuvo un tiempo consumiendo anfetaminas, incluso yo estaba preocupada porque según él las tomaba para concentrarse y ser más inteligente“.

La actriz finalizó la entrevista asegurando que confía en que el mandatario de México escuchará su petición y la auxiliará para reencontrarse con su menor hijo de cinco años.