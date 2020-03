Desgarrador: Abuelita suplica no hacer compras de pánico y pensar en la gente mayor

Los adultos mayores no solo son los más afectados por el coronavirus, también lo son por las compras de pánico que se hacen en casi todo el mundo.

Así lo compartió Lillian Chew, una mujer de 92 años que vive en una residencia para adultos mayores, pero que padece por el desabasto.

Las compras de pánico afectaron de manera directa a la casa donde vive en Chorley, Lancashire, desde hace cuatro años.

La mujer compartió un video en redes sociales donde pide que dejen de “saquear” los anaqueles, debido a que los residentes de la casa son los más vulnerables en estos tiempos difíciles.

Wise words from Lillian ❤️

92-year-old Lillian lives in Jasmine Court Care Home in Chorley. She has this message for people who’re panic-buying and clearing supermarket shelves over #coronavirus fears #ListenToLillian pic.twitter.com/liMKojHHWp

— RussellGrant.Com (@RussellGrantcom) March 17, 2020