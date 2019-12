Desmienten sacrificio de 80 perros

PUBLICIDAD

Tras desmentir lo que en redes sociales se manejó en torno al sacrificio de más de 80 perros en este mes, Carlos Plasencia, encargado del manejo y educación de los perros en el Centro de Protección y Trato Digno Para Animales de Compañía, dijo que hoy menos del 10 por ciento de los perros que son levantados de las calles de la ciudad se sacrifican y solo aquellos que por su condición de salud tendrán mala calidad de vida son los que se sacrifican.

De hecho, no es la primera opción sino se determina en base a cómo evolucionen con sus males.

Sobre lo que se manejó en redes sociales de que matarían a cerca de 80 perros que han sido levantados de las calles dijo:

“El local está abierto para quien deseen acudir a verlo, no tenemos más de 20 animales resguardados, por lo que esto es muy difícil, ya no trabajamos como anteriormente que se estaba el antirrábico, hoy no es opción sacrificarlos sino rehabilitarlos de hecho se les reeduca para que tengan otra oportunidad y se ponen en adopción una vez que esta rehabilitados y esterilizados para que no se reproduzcan”.

Asevera de hecho que en estos últimos cinco meses han tenido unos cinco rescates importantes y muy notorios como el de un dóberman que estaba en los huesos y que hoy está reponiéndose.

El sacrificio solo es para aquellos que no van a tener una buena calidad de vida, una vez que son rehabilitados y sanadas sus heridas, menos del 10 por ciento pasa a esta fase y con una inyección que no los martiriza.

El centro actualmente cuenta con dos veterinarios y una persona que se encarga de su maneo para educarlos.

Dijo que están en la fase de empezar a sancionar a los dueños irresponsables que tengan en mal estado a sus mascotas o en la calle.