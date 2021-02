Despechado ataca con HACHA a mujer y a su bebé, ¡por venganza!

Un hombre que perdió completamente la razón, atacó a una mujer a “hachazos” justo afuera de su casa y frente a otras personas más que en ese momento se encontraban con ella, todo porque la fémina había rechazado sus propuestas amorosas en varias ocasiones.

El individuo quedó a disposición de las autoridades en el distrito del estado de la Telangana, donde se produjo el incidente. Trasciende que la víctima había denunciado al acosador y comentado a las autoridades que ya estaba harta, pues es una mujer casada y tenía problemas en su matrimonio por culpa de este individuo.

El terrible momento quedó captado en las cámaras de vigilancia, la mujer llevaba a un bebé en brazos y esto no detuvo al sujeto que llegó en una motocicleta, bajó y corrió para atacar a la víctima dándole varios hachazos.

Después de aterrorizar a todos y causarle varias heridas de gravedad a la fémina, el agresor salió corriendo y huyó.

Autoridades informaron que la mujer sufrió heridas en la palma de la mano, el antebrazo y el hombro, y se espera que sobreviva.

El sujeto ha sido identificado como Rahul Goud, de 25 años. Según medios locales, era amigo de la familia de la víctima y estuvo acosando a la mujer. Aunque ya había estado en la cárcel por un tiempo debido al acoso, en cuanto lo liberaron cometió este horrible ataque, por venganza.

