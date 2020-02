Despedirá Nadadores al 50% de su personal

PUBLICIDAD

NADADORES-COAH.- El Gobierno Federal aplicó otro recorte presupuestal de 400 mil pesos al Ayuntamiento, lo que provocará que el municipio despida a la mitad de los trabajadores o bien a una cuarta parte.

Lo anterior lo anunció el alcalde Abraham González Ruíz, quien además mencionó que la única estrategia que desarrollan es concientizar a los ciudadanos para recaudar más fondos a través del impuesto predial y agua potable.

Hay 180 empleados al servicio de ayuntamiento en diversas áreas administrativas y operativas y una cuarta parte o la mitad podrían causar baja.

“Ya no podemos hacer una planificación en el año porque dicen que una quincena si llegan recursos y la otra nos llega menos, no podemos decir a los empleados hoy si tienes trabajo la otra quincena no, entonces es algo complicado, nos estamos adaptando a las nuevas reglas pero si ahorita nos sabemos cómo vengan las cosas”, dijo.

Consideró que no quisiera llegar a hacer un recorte de personal pero si no hay de tomar recursos esa sería una opción.

“Estamos en el aire, nadie sabe nada, no sabemos que va pasar, por ahí me resistido un poco de hacer el corte de personal, no sabemos cómo están las cosas, esperamos información para echar números, nos dicen una cosa y luego otra”, señaló con relación a los ajustes presupuestales que les ha hecho el Gobierno de la República.