Despiden 30 trabajadores

Debido a la situación económica la empresa Az Industries despidió a cerca de 30 trabajadores que hoy en día se encuentran preocupados por la situación que se vive en la ciudad, se mostraron inconformes pues la empresa los corrió con el objetivo de no pagarles lo que la ley les obliga en esta contingencia sanitaria.

Personal directivo de la empresa les dijo que no podía renovar contrato por la situación que estaba pasando, misma que ha llegado a afectar las finanzas de dicha empresa, no es la única que se encuentra en esta situación, más empresas de la región se encuentran soportando esta difícil situación.

“Despidieron a los que tenían menos de 3 meses para no pagarles lo que la ley les obliga en esta cuarentena, nos dijeron que nos van a volver a contratar cuando parara todo lo de la pandemia, pero no se nos hace justo que nos hayan despedido solo por no pagar las semanas que íbamos a estar sin trabajo”, comentaron algunos de los ex empleados.

La empresa es metal mecánica, hacen piezas que exportan a Estados Unidos, los trabajadores tuvieron que “aceptar” la renuncia, el finiquito fue de 3 mil pesos y los amenazaron con no volver a contratarlos cuando pasara la contingencia si decían algo o se quejaban.

Dicha empresa está ubicada en Estancias de San Juan Bautista antes de llegar al autódromo, los empleados planean manifestarse, tomando las medidas de seguridad necesarias para no contagiarse de covid-19, lo que buscan es que autoridades hagan algo al respecto pues ya se quedaron sin empleo y temen que la situación en la ciudad vaya de mal en peor.