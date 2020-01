Despiden a ‘Meño’, acabó la búsqueda

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.- Cuando tienes a un familiar desaparecido no comes, no duermes, las horas se hacen muy largas y la desesperación es horrible, la familia no puede hacer más que buscar y esperar una buena noticia, nosotros tuvimos el apoyo de cientos de personas quienes nunca nos dejaron solos en este proceso, no esperábamos encontrar a mi hermano sin vida, pero estamos tranquilos porque tenemos un cuerpo que llorar y darle cristiana sepultura.

Triste, pero tranquilo y sereno, el señor Martín Gaytán, hermano de don Manuel, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de enero y fue encontrado muerto cerca de las vías de ferrocarril el pasado miércoles por la tarde, explicó que tenían fe y esperanza en encontrarlo con vida, pero esto no sucedió, ya que su hermano caminó al parecer sin rumbo fijo por varios días, desorientado y sin saber cómo llegar a su casa, lo cual provocó su fallecimiento.

“Realizamos cuadrillas de búsqueda, contratamos jóvenes para que los buscaran de forma rápida, adultos y niños nos apoyaron pegando su foto en todas partes y entregando volantes con sus datos, pasaron los días y la esperanza era mucha, pensábamos que lo íbamos a encontrar con bien”

De su hermano, dijo que era un hombre extremadamente serio, una persona buena que toda su vida se dedicó a trabajar y quien comenzó a cambiar su comportamiento, debido a que poco a poco su memoria se fue deteriorando, hasta el punto de no recordar cosas sencillas como su nombre o domicilio.

“Meño”, como le decíamos de cariño, trabajó mucho y fue un gran padre para su hijos de 14 y 16 años, sin embargo repentinamente comenzó a cambiar, no recordaba muchas cosas, él vivía conmigo, así que la mayor parte del tiempo estábamos juntos, me duele mucho su partida, pero estamos tranquilos porque por fin dimos con su paradero”.

Explicó también que don Manuel siempre fue un hombre serio, sin embargo era una buena persona, que daba amor a su familia, respetuoso, honesto y sobre todo trabajador, ese era su hermano a quien a lo largo de 10 días buscaron por todo el municipio, esperando tener buenas noticias, sin embargo fue en la tarde del miércoles cuando les mandaron llamar, para informarles que los habían encontrado.

Cuando tienes un familiar desaparecido las cosas cambian de manera rápida, la familia no encuentra paz, nosotros estamos tristes, pero estamos bien porque ya lo tenemos con nosotros, lo recordare siempre porque era mi hermano, compartimos muchas cosas y eso no se va a olvidar, lo queríamos vivo, pero dios así lo quiso. Concluyó.