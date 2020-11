Despliegue policial en una oficina electoral de Arizona por una protesta de seguidores de Trump

En EE.UU., varios grupos de policías fueron desplegados este 4 de noviembre alrededor de la oficina del conteo de votos del condado de Maricopa (Arizona) debido a una movilización de protesta en sus inmediaciones.

De acuerdo con The New York Times, más de 150 seguidores del presidente Donald Trump se congregaron junto al Departamento Electoral del condado coreando consignas como: «Cuenten los votos».

This @mcsoaz team just arrived in full tactical gear, got a look at the crowd. Could be planning to make a move on demonstrators outside. pic.twitter.com/TCbKcXRNju

— Nicole Valdes (@NicoleValdesTV) November 5, 2020