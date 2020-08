Desploma ventas las clases “on line”

PUBLICIDAD

Una derrama económica de 15 millones de pesos se tenían el fin de semana previo al regreso a clases de la mayoría de los planteles educativos, este año el daño es catastrófico pues se estima un 60% disminución en ventas relacionadas al regreso a clases, cuando mucho esperan llegar a los 8 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer Ricardo Zertuche, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en años anteriores se realizaba La Feria del Regreso a Clases un evento en la plaza principal donde comerciantes vendían sus productos.

Del gasto que se realizaba, derivado de uniformes, zapatos, tenis, uniforme escolar y deportivo y útiles escolares se estima que se va a mermar hasta en un 60%, esto beneficia a los hogares pero se ve reflejado en el comercio.

“Sabemos que es un año atípico, fuera del comportamiento de años anteriores, hasta cierto punto el sector educativo es importante en ventas de papelerías, pero el sector industrial y comercial también tiene su participación fuerte”, comentó.

Al hacer las clases de forma virtual y no presencial habrá venta de cuadernos, plumas, colores, etcétera, mencionó que las mismas escuelas públicas y privadas, han invitado a reutilizar artículos de años anteriores, incluso han exhortado a la donación de algunos libros, está bien para la economía, pero se verá mermado la veta en papelerías.

El sector más afectado es el de calzado y uniformes, que al no ser presencial no se está obligando a los alumnos a comprar uniforme para estar en casa, esto depende de la industria de las empresas donde maquilan uniformes no solo en lo educativo, hay algunos que no manejaban otro tipo de productos y se vieron obligados a hacerlo.

Ricardo Zertuche dijo que sería una pérdida muy fuerte si continuarán en ese mercado, se ha visto afectado en lo general el comercio, pero muy derivado de la situación de Monclova por la situación de AHMSA y en el resto del país por la pandemia.

“Monclova y la región tiene un punto más de que preocuparse por la situación financiera, la falta de pago a proveeduría ha generado la desaceleración y recisión en la que se encuentra la región, si se verán afectados, pero como ya estaban afectados desde el mes de febrero o marzo que empezaron a cerrar los negocios”, comentó.