Detienen en EU a joven que lamió productos en un súper pese a riesgo de coronavirus

La pandemia de coronavirus ha dejado, hasta el momento, 16 mil 362 muertes en 195 países, según datos de la OMS, sin embargo, existen personas que tal pareciera viven con una venda en los ojos y creen que la enfermedad es cosa de juego.

Tal fue el caso de un joven en Estados Unidos que, con tal de tener sus cinco minutos de fama, se grabó lamiendo productos en el supermercado, pese a la crisis por el virus en ese país. Por supuesto, el adolescente fue detenido.

En redes sociales comenzó a circular el video del joven, en un supermercado de Missouri, en el que se le observa lamer el envase de una serie de productos de higiene personal después de burlarse de las personas que temen al Covid- 19.

Find him, arrest him, imprison him, & deny him any healthcare if he gets the virus.

See how funny the disgusting little pr*ck finds it when his chest is collapsing & he can’t breathe. https://t.co/osWH8WOi2F

