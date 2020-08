“Diario se escuchan gritos”; investigan a Casa Hogar 100 Corazones por maltrato infantil

PUBLICIDAD

Investigar a la Casa Hogar 100 Corazones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, tras la difusión de un video que muestra a personal de dicho centro sometiendo y golpeando a un niño.

Ante este hecho, el Sistema DIF Jalisco instruyó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), Jurídico y Contraloría a abrir la investigación, informó a través de su cuenta de Twitter.

Del resultado de la investigación, agregó el instituto, “se determinará la responsabilidad que pueda atribuirse a la o las personas involucradas y se aplicarán las sanciones conducentes”. Mientras transcurren las indagaciones, dichas personas se mantendrán separado de sus actividades y de las niñas y niños.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco dictó medidas cautelares a los titulares de la Fiscalía de la entidad, del DIF Jalisco y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco.

Al fiscal de Jalisco le pidió se “realicen acciones legales para la reparación integral del daño en favor de menores del albergue 100 Corazones, como víctimas directas; además, que el Ministerio Público que integre la carpeta, realice la inscripción ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”.

En tanto, al procurador de Niñas, Niños y Adolescentes solicitó que “actúe conforme a sus atribuciones en beneficio de los menores de edad, como víctimas directas, para que sus derechos sean debidamente protegidos y evite que los revictimicen las instituciones que deban protegerlos”.

Mientras que, al director general del DIF Jalisco demandó que “identifique al presunto agresor y gire instrucciones para que inicie el procedimiento administrativo en contra del servidor público presuntamente responsable”. Así como que, evite que el presunto responsable tenga contacto directo o indirecto con los menores de edad violentados.

También pidió que instruya a su personal especializado, “que se entreviste con las víctimas para que les ofrezcan atención médica y psicológica especializada, pública o particular, por el tiempo necesario, a fin de que superen las afectaciones emocionales que pudieran sufrir por este hecho”.

Se escuchan gritos en Casa Hogar 100 Corazones

Tras la difusión del video mencionado, que fue tomado el pasado 17 de julio, vecinos de la Casa Hogar 100 Corazones revelaron que diario escuchan gritos y ruidos provenientes del albergue.

“Por las mañanas o por las tardes también se escucha muchísimo que gritan y si los he visto que los jalonean a los niños, ahí lloran, lloran sobre todo mucho en la noche.

“Yo escucho que casi todo el tiempo están, no sé si los están golpeando o torturando a los niños. No sé porque si pegan unos gritos muy fuertes y muy feos, no se oyen gritos normales de cuando les llaman la atención o que les están pegando, pero leve, no si se escucha unos gritos muy fuertes que yo sí he pensado que a lo mejor les están pues golpeando, pero feo”, detalló un testigo anónimo a Milenio.