‘Dios me salvó de morir quemada’

Un verdadero milagro le ocurrió a Bertha García mejor conocida como “La Pechocha” quien mientras dormía, sintió necesidad de ir al baño, se levantó y después de eso empezó el fuego dentro de su vivienda, lo perdió todo, pero agradece a Dios por esta segunda oportunidad de vida.

Llorando, de más de 60 años de edad narró lo que le ocurrió, estaba sola en su vivienda, eran cerca de la 1:00 de la mañana, cuando todo empezó a arder rápidamente, afortunadamente ella había salido al baño.

No sabía qué hacer, aunque gritaba fuerte a sus vecinos, ella sentía que nunca la escucharían, no había forma de salir pues tenía que atravesar el fuego que se generó luego de que una clavija explotara

“Yo nomas veía que todo tronaba y era consumido por las llamaradas del fuego, vinieron las vecinas y hablaron a los bomberos después me sacaron, me llevaron a la Cruz Roja, me pusieron suero, me revisaron todo, mis pulmones y todo pero yo estaba bien asustada”, comentó La Pechocha llorando.

Perdió todos sus muebles, ropa, cobertores, su mesa, sillones, su pantalla, actualmente ella trabaja en Recaudación de Rentas pero debido a la contingencia la mandaron a su vivienda.

Toda su vida ha sido lideresa del PRI, ha ayudado a decenas de familias consiguiendo medicamentos, operaciones, alimentos lo que necesiten, pues tiene un gran espíritu solidario.

Hoy necesita del apoyo de todos, su vivienda necesita principalmente pintura para poder reparar los daños que dejó el incendio.

“Diosito me despertó, como si me hubiera dicho levántate porque va a pasar algo, cuando empezó a quemarse, fue una señal, yo gritaba auxilio, me estoy quemando habla Bertha no podía salir”, comentó.

Bertha García Ibarra tiene su domicilio en la avenida Sur número 924 Fraccionamiento Hipódromo entre la calle 8 y 11 para la gente que desee ayudarle.

Sus vecinas que la estiman mucho comenzaron a ayudarle desde muy temprano, empezaron a limpiar y sacar lo que no se puede reparar, ella se aferraba a portarretratos en los que estaban sus hijos, aunque estos se quemaron ella dijo que los guardaría porque eran sus hijos.

