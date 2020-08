Diputada denuncia chat con más de 20 mil personas que comparten ‘packs’ de mujeres

PUBLICIDAD

México.- La diputada del PVEM de la CDMX Alessandra Rojo de la Vega denunció la existencia de un chat en Telegram con más de 20 mil personas que comparten packs, nudes y fotos de mujeres sin su consentimiento , lo que ya es un delito.

La diputada local denunció en su cuenta de Twitter el chat en el que “puercos misóginos” propagan la violencia y lastiman la dignidad de las mujeres y recordó la “Ley Olimpia”, que castiga a quien violente a mujeres a través de Internet.

“Esto no divierte a nadie, propaga la violencia, están lastimando de por vida la vida y la dignidad de miles de mujeres, esas fotos les pertenecen a ellas es su imagen, respetemos su intimidad. Soy diputada y soy políticamente incorrecta y no me importa porque soy mujer y esto duele: ¡váyanse mucho a la mierda los que están ahí disfrutando lo que lastima a otras!” Alessandra Rojo de la Vega