“Dirán que estoy loco y chocheando, pero jamás que soy corrupto”, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representante del Poder Ejecutivo, reiteró que durante su gobierno habrá cero corrupción y cero impunidad, trátese de quién se trate.

Lo anterior, ante las denuncias que Morena ha presentado contra Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional de dicho partido, por presuntamente haber pagado a empresas 395 millones de pesos por servicios inexistentes.

López Obrador subrayó que triunfó en las elecciones pasadas, porque “el pueblo nos dio su confianza para transformar a México, para acabar con la corrupción“.

En ese sentido, dijo, que sus adversarios podrán criticar su forma de hablar, podrán decir que está loco y que está “chocheando”; sin embargo, jamás podrán decir que es corrupto.

“A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco; van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que ya estoy chocheando; pero nunca van a a poder decir que soy corrupto”, aseguró.

AMLO explica por qué no atendió a familiares de desaparecidos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, explicó que no pudo atender a familiares de desaparecidos en Veracruz, por cuestiones de la sana distancia.

“Ayer hubo este incidente, porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos (los familiares de desaparecidos)”, aclaró.

El presidente de México, lamentó “mucho que esto haya pasado”; dijo, “es muy incómoda esta situación de la sana distancia. No podemos acercarnos mucho, no es recomendable. Esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado con una disculpa, que no voy a tener comunicación directa con la ciudadanía”.

Sin embargo, aseguró que todos los días se atiende y se da respuesta a las necesidades del pueblo; incluso, subrayó, la Secretaría de Gobernación tiene la encomienda de ayudar a los familiares de víctimas de la violencia.