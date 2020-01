Director de Marvel revela quién es el superhéroe más poderoso del MCU

«¿Cuál es el superhéroe más poderoso de Marvel?», es, sin lugar a duda, una de las preguntas que todo fan acérrimo del género se ha hecho alguna vez y que no resulta nada fácil de responder.

Wolverine cuenta con una capacidad de regeneración que lo hace ser prácticamente inmortal. Capitana Marvel tiene poderes casi ilimitados, siendo comparada a menudo con Superman. Thor es ni más ni menos que un dios. Sin embargo, ninguno de ellos es tan poderoso como Wanda Maximoff, según Kevin Feige.

