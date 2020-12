Discriminan a familia, tuvieron coronavirus

La madre de familia no tiene empleo y la edad no le ayuda para conseguir uno

CASTAÑOS., COAH.- Por haber padecido y atendido a su esposo quien se contagió de Covid 19, la señora Felipa Vega, habitante de la Calle Veracruz #350 de la colonia California no ha podido obtener el empleo que le permita mantener a su familia, esto aunado a que cuenta con 45 años de edad y le aseguran que está fuera del rango de edad para contratarla.

“Yo no les pido dado, solo les pido que se pongan la mano en el corazón y me den empleo, tengo conocimientos en atención a pacientes enfermos, no soy enfermera, pero sé lo básico, inyectar, tomar presión y oxigenación, así como bañar y dar de comer a los adultos mayores”.

La señora Felipa asegura que después de que se contagió de covid-19 junto con su esposo, ya nada fue igual, pues a ambos los despidieron de su trabajo y ahora que quieren iniciar su vida de nueva cuenta, no pueden pues en ocasiones no cuentan con recursos económicos para alimentar a su hija de 12 años.

La afectada dijo que durante la estadía de su esposo en la enfermedad sufrieron mucho, pues él al ser diabético e hipertenso tuvo complicaciones graves, pero el amor con que lo cuidaron y la buena voluntad de quienes los apoyaron, lo hicieron salir adelante poco a poco.

“Después de más de un mes mi esposo ya está más recuperado, ya puede quedarse solo y yo he intentado pedir trabajo en muchas partes y nadie me lo da, Castaños es pequeño y cuando se enteraron que tuvimos Covid se nos cerraron muchas puertas y hoy no tenemos ni para comer”

La madre de familia pidió a la población que la apoyen dándole trabajo, asegurando que ella es responsable, honesta y no le gusta faltar por lo que no van a tener problemas con ella.

“Les pido de favor un trabajo de medio tiempo que me permita obtener recursos y alimentar a mi familia, mi esposo no puede trabajar pues sus pulmones están dañados y es albañil, ya no puede esforzarse, pero yo quiero ayudarlo, si alguien quiere darme trabajo mi número es el 8661232062, les estaré muy agradecida “.