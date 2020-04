Discriminan a niña por ser de Monclova

PUBLICIDAD

Discriminan a niña con cáncer en la Clínica 25 del Seguro Social por ser de Monclova, acudió el pasado 14 de abril junto a su mamá para que le aplicaran tratamiento, no las dejaron ingresar hasta comprobar que sea negativo a Covid-19, piden no le nieguen el servicio.

Gloria Guadalupe Valdés Malloro pidió un alta voluntaria en la Clínica 7 del Seguro Social para llevarse a Ana María Cerda Valdés a Monterrey, Nuevo León y recibir una mejor atención para la leucemia linfoblástica aguda que la aqueja desde casi dos años, le es difícil moverse, siente cansancio y tiene dolores constantes.

La enfermedad ocurre cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN, es un tipo de cáncer común durante la niñez.

“Llegué y no me la quisieron atender, me la dejaron afuera, apenas comenté que veníamos de Monclova me dijeron que me esperara. Sus doctores me dijeron que no la podían atender porque primero debían hacerle la prueba de Covid-19 en Monclova”.

Señaló que su hija está delicada de salud y por eso no está expuesta a salir de la casa, toman medidas extremas de higiene. Gloria les solicitó hablar con la doctora Fuerte, pero se negaron a verla, ambas debían regresarse para que la siguieran atendiendo en Coahuila.

“La llevé a Monterrey porque conseguí 20 ampolletas, se le aplicaron 8 y los neutrófilos -defensas del cuerpo- solo le subieron a 50, era que le siguieran subiendo porque ni siquiera podía levantar un brazo, además me perdieron cuatro ampolletas en la Clínica 7 del IMSS”.

Aunque la madre de familia les comentó que al día siguiente, le tocaba un aspirado de médula ósea para ver como seguía la enfermedad, también se negaron a darle el servicio y sería hasta nuevo aviso. Tiene cita el 29 de abril, pero solo podrá ingresar Ana María, quien escucharía las indicaciones.

“Aquí no me estaban haciendo nada, solo me tenían con antibióticos, allá en Monterrey no me quisieron recibir que porque traía el coronavirus y podía infectar a la clínica, me sentí enojada porque quería que me atendieran”, dijo Ana María.