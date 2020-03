“Disculpen, lo siento”: AMLO ya no dará abrazos ni besos en sus giras ante coronavirus

PUBLICIDAD

“Para mis malquerientes, voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan las obras, porque eso significa desempleo”, adelantó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Este fin de semana, el tabasqueño visitará Bahía de Banderas, Nayarit, donde sólo supervisará las obras y no hará mitin por la sana distancia para mitigar la propagación del coronavirus (Covid-19).

“Voy a estar con los técnicos y autoridades, guardando distancia“, dijo.

Por otra parte, López Obrador ofreció disculpas adelantadas al pueblo mexicano porque ya no podrá saludar de mano, abrazar, ni besar; hecho que le duele, confesó. Sin embargo, habrá una brigada recogiendo las peticiones de los ciudadanos, mismas que serán atendidas.

“Ofrezco una disculpa. Esto lo siento, me duele, no poder saludar de mano y abrazar y besas. No lo puedo hacer por la sana distancia y que nada más así (con la mano derecha en el pecho), no lo vayan a tomar a mal”, expresó.

El fin de semana, el mandatario mexicano visitará San Luis Río Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California, Badiraguato, Sinaloa.