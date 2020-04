Dispone Monclova solo un crematorio

PUBLICIDAD

La cremación de personas con causa de muerte probable o confirmada por Covid-19 tiene un costo que va desde los 16 mil hasta los 19 mil 500 pesos en algunas de las funerarias de la ciudad, otras no prestarán este servicio.

En un lapso de entre las primeras 6 horas el cuerpo de una persona con causa probable o confirmada del virus deberá ser cremado y no podrá ser sepultado, lo anterior de acuerdo al decreto firmado por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y por disposición de la Secretaría de Salud.

En Monclova, solo hay una funeraria que cuenta con hornos crematorios, el resto de las funerarias como los son La Paz, 288, 147 entre otras, ofrecen este servicio pero trasladan los cuerpos a otras ciudades, a funerarias con las que tienen convenio, como lo es Monterrey o Sabinas.

En el caso de Sabinas que se encuentra a 116 kilómetros de Monclova, se negaron a realizar tal servicio con el objetivo de no poner en riesgo a los trabajadores y para no contaminar el área, esto fue lo que se notificó a las funerarias que normalmente solicitaban dicho servicio, pero tratándose de un cadáver que falleció por otras causas si se realizará.

Por tal razón, algunas de las funerarias no prestarán el servicio de cremación pues a donde acudían normalmente ya les notificaron que no se realizará.

Las funerarias locales ofrecen el servicio de cremación en 16 mil pesos neto y tendrá que ser dentro de las primeras 6 horas después de haber fallecido.

El servicio incluye una urna sencilla, se puede cambiar y el costo aumentaría, además incluye certificados y permisos para la ceniza, Al levantar el cadáver en el hospital es trasladado directamente a las instalaciones del crematorio.

El servicio se realiza en un tiempo variado, todo depende de la hora en que llegue el cuerpo y cuantos servicios haya en la funeraria, generalmente las cenizas se entregan de un día para otro.

Ninguna funeraria está haciendo velación ni siquiera cuando se trata de una muerte natural, esto para evitar la propagación del coronavirus, lo único permitido está el cotejo al panteón donde también hay reglas y no los dejan entrar si es gran cantidad de personas.