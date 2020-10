Dispuesto “Lencho” a auditoría

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-Después de que la Sindica Laura Rosenda Moreno Alemán interpusiera una denuncia ante la Auditoria Superior del Estado y en contra del Alcalde Florencio Siller Linaje, el Alcalde dijo que se siente tranquilo, que en ningún momento ha recibido ningún requerimiento y que la administración municipal se está llevando de forma excelente, ya que Frontera presenta cero deudas en lo que va de la administración.

“Es lamentable que se asegure que existe una investigación y corrupción en mi contra cuando no existe antecedente de este tipo, me parece irresponsable hacer ese tipo de comentarios cuando se llevan las cuentas claras, es la primera vez que esto sucede y por ello si me solicitan información la presentaré sin problema alguno pues no tengo nada que ocultar y puedo seguir trabajando con la frente en alto”.

El edil dijo que posiblemente esto sea una campaña de desprestigio por revanchismo político, sin embargo dijo que si la Síndico Laura Moreno tiene algo que cuestionar, es libre de solicitar información por todas las fuentes e incluso de forma personal pues él no tiene nada que ocultar.

“Hemos presentado las auditorías y gracias a dios todo ha salido bien, desconozco por qué hablan mal de mi persona o de mi administración si siempre hemos llevado los números de manera correcta, sin embargo si es llamado acudirá asegurando que no tiene nada que esconder por eso no teme el que se le solicite información”.

Siller Linaje dijo que hay que tener mucho cuidado cuando se invente información en contra de una persona o el trabajo que realiza, ya que se puede confundir a las personas, sin embargo aseguró que él está tranquilo, que el mantener un municipio en cero deudas y con obras le da la seguridad de que todo está bien.

“Yo recibí un municipio con deuda, sin obras y sin ningún avance y ahora Frontera está en pleno desarrollo, no tenemos deudas y hemos presentado grandes cambios, por lo que no tengo nada de qué avergonzarme y sí mucho que mostrar en cuanto a los cambios positivos que está sufriendo el municipio”.