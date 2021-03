¿Dónde están los títulos del Atlante?… tiene perdidos los campeonatos que ganó

“La verdad es que a nosotros no nos estregaron trofeos, no sé dónde están todos los trofeos, por ahí lo que nos alcanzó a llegar era material de trabajo que ya era de uso del Atlante, pero fue todo lo que nos llegó. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún trofeo ni reconocimiento de lo que ha sido el club, la verdad no sabemos dónde se encuentren”, declaró Emilio Escalante para La Afición.

Los actuales dueños empezarán a buscar los trofeos antiguos, porque son parte de la historia del equipo.