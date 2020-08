Drogadicto apuñala y mata a perro callejero

Un sujeto de 40 años de edad apuñaló a un perro callejero porque le ladraba cada vez que pasaba por la calle Enramada, colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Pese a que fue detenido el agresor y en el Estado de México es un delito el maltrato animal, personal del Ministerio Público de La agencia La Perla se negaba a iniciar la averiguación.

De acuerdo con la versión de un vecino, mencionó que los hechos se registraron cuando un hombre, al parecer bajo el influjo de las drogas, se le abalanzó contra el perro que minutos antes le había ladrado.

Edgar Castillo, elemento de Protección Animal Nitin México AC explicó: “Cuando llegamos al lugar, el perro ya había muerto a consecuencia de las múltiples heridas que presentaba”.

En la agencia del Ministerio Público las autoridades ministeriales de la agencia de La Perla, se negaron a iniciar la averiguación, argumentando que no era un delito grave.

Alega el MP que como no es un delito grave, no lo puede recibir y que no tiene injerencia en esto, queriendo no atender la carpeta. No quiere abrir la averiguación en contra de esta persona, argumentan muchas cosas que no cuadran. El Ministerio Público no lo quiere atender ya que es un delito”, mencionó.