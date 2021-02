Eiza González se accidenta mientras paseaba en bicicleta

PUBLICIDAD

La actriz mexicana Eiza González es una de las famosas más populares de Hollywood. Actualmente se encuentra participando en la nueva película del director Michael Bay llamada “Ambulance”.

Sin embargo, la actriz alarmó a sus seguidores al compartir la aparatosa caída que sufrió mientras daba un paseo en su bicicleta.

A través de su cuenta de Instagram, Eiza González compartió que se encontraba disfrutando de un paseo en bicicleta, pero algo salió mal y terminó en el piso.

En el video se muestra que la actriz se encuentra muy feliz disfrutando del día, pero de repente por voltear a la cámara perdió el equilibrio y cayó.

La actriz tomó con humor su caída y parece que no pasó nada más, ya que el video lo compartió con el siguiente mensaje: “Cause I’m freeeee… Free falling. It’s your oh no for me @davidappleton”.

Tras compartir las imágenes de su caída con sus seguidores, muchos encontraron divertido el momento, mientras que otros le cuestionaban a Eiza González cómo se encontraba tras sufrir el accidente en la bicicleta.

“Hahahaha oh no!!! (Nice butt, btw)”, “¿soy el único que rió a morir con la caída, pero luego se preocupó por Diosa Eiza?”, “¿Espero que no te hayas lastimado”, “Oh nooo, ¿te has hecho daño?”, fueron algunos de los comentarios que recibió en Instagram.