El béisbol y softbol su camino al éxito

PUBLICIDAD

El béisbol y softbol han sido el pan de cada día para la joven monclovense Mía López Guerrero a sus 14 años ha demostrado la calidad de jugadora en el diamante de juego, como una atleta de alto rendimiento ha destacado, desde los 5 años le llegó el interés por el béisbol comenzando a jugar en las ligas pequeñas.

Su carácter y temple le llevaron a ser mejor cada día, como receptora ha brillado siempre, jugando hasta el día de hoy con varones en la liga le ha hecho romper estéreo tipos en Monclova, Mía perteneció a las ligas pequeñas de los Acereros de Monclova y el 2020 fue el año en que recibió una oferta por el Estado de Nuevo León para recibir una beca del 100% para bachillerato, mismo que le harán pasar a representar a dicho estado con la selección de softball, así como béisbol.

El hambre de triunfo ha sido para ella la clave de tener experiencia en competencias Estatales, Regionales y un Nacional de Béisbol con el estado de Nuevo, León, donde tuvo un alto porcentaje de bateo, dejando un promedio por encima de los .300 en average en el 2019.

Hoy Mía López entrena desde casa en Monclova, Coahuila, busca estar en forma y en un 100% para cuando todo vuelva a la normalidad y defender la camiseta dentro del juego y nos dice cómo se siente para los lectores de Periódico La Voz.

“Desde que comenzó la pandemia recibimos el llamado para mediante en línea seguir entrenando, me he sentido muy bien porque sigo activa, me siento preparada en mi 100% claro que no es lo mismo estar en el campo, el sistema de trabajo es mediante una aplicación móvil. Tenemos diferentes rutinas donde trabajamos cardio, fuerza y resistencia.

Diariamente estamos 2 horas 20 minutos entrenando, a excepción del domingo que es día libre. Espero el día de mañana que todo se reanude dejar el alma y el corazón en cada juego como lo hacemos siempre.

Ahora que estamos bajo un plan de trabajo con Nuevo, León, se siente muy bien que la coordinación del deporte de ahí nos haya tomado en cuenta, a pesar de que ellos ya cuentan con grandes jugadoras en su selección.

Finalmente quiero agradecer a la Dios porque tenemos salud, a la Asociación de Nuevo, León por haberme otorgado una beca del 100% para poder seguir con mis estudios, a mi padre Ernesto López González, mi madre Isabel Guerrero Rodríguez que siempre han estado ahí y a mi hermana Grecia que es mi jugadora favorita y mi ejemplo a seguir, a toda la gente que ha creído en mí ya que sin tanto apoyo este sueño no hubiera sido posible”.