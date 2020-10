‘El Caso Watts’: El nuevo documental de Netflix que te dejará la sangre helada

PUBLICIDAD

Netflix estrenó recientemente el documental criminal El Caso Watts: El Padre Homicida, una desgarradora historia que te dejará la sangre helada.

En el documental se presenta de la desaparición y muerte de Shanann Watts y sus dos pequeñas hijas a manos de su pareja sentimental.

Los hechos se remontan a agosto de 2018, cuando una madre de familia llamada Shanann Watts y sus dos pequeñas hijas desaparecieron. Su esposo, Christopher Lee Watts, se mostraba tan consternado como cooperativo desde el primer momento.

«La llamé tres veces, le mandé varios mensajes de texto… quiero desesperadamente que vuelvan. Espero que estén en un lugar seguro ahora. Es horrible… espero que alguien haya visto algo, que sepa algo… Shanann, Bella, Celeste… ¡por favor vuelvan! Necesito verlas a todas, esta casa no está completa sin ustedes. No tengo idea de dónde fueron. Es como una pesadilla de la que no me puedo despertar», mencionó en una de sus primeras entrevistas.

Pero la verdad acabó saliendo a la luz tres meses después: él las asfixió en una madrugada de verano, todo después de un arrebato de ira después de que ella le pidiera el divorcio.

Se mostraba muy arrepentido, hasta el punto de llegar a afirmar que los numerosos mensajes que grabó para televisiones locales y nacionales suplicándole a su esposa que volviera a casa con las niñas no eran una farsa. Realmente quería que, de alguna manera, volvieran a la vida.

Para conocer más a detalle la historia, te recomendamos veas el documental, ya disponible, a través de Netflix.