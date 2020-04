El coronavirus según los niños

PUBLICIDAD

Hay quien dice que el Coronavirus es un monstro grande que anda en la calle y por esa razón los niños no pueden salir, otro pequeño dijo que es un señor con corona que se roba a los más chiquitos y no faltó quien mencionara que es una bola verde con palos que estornuda y te contagia. Así es como los niños ven este mal que fue el responsable de celebrar el Día del Niño en casa de una manera muy diferente a las anteriores.

Hablar con los pequeños sobre la situación que se presenta en todo el mundo no es una tarea fácil, por lo que padres de familia han tratado de adaptarse a sus edades para explicarles lo que está ocurriendo y con esto lograr que sus hijos puedan entender que deben cuidarse y tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio.

Es el Día del Niño y por esta razón Periódico La Voz entrevistó a los protagonistas de esta gran fecha, todos le pusieron un rostro diferente al Covid-19, pero coincidieron en que es algo malo que te enferma, te sientes muy mal y puedes morir si no tomas las medidas de salud. Ángel Loredo de 7 años de edad, mencionó que lo imagina como un señor con corona que es muy malo y que contagia a la gente que no hizo caso y salió de su hogar, más si se trata de mujeres embarazadas, niños o viejitos.

“Estoy aburrido, me pongo a jugar con mis monitos ya quiero que se vaya el coronavirus para salir todos y festejar, más porque ya va a nacer mi hermanito y va a estar todo muy bonito, lo pienso que todo va a estar muy bonito”, comentó. Rogelio García de 7 años de edad dijo que el virus, es una bolita verde que tiene piquitos, así se lo mostró su maestra en la escuela y le dijo que esto es una enfermedad que puede infectar a las personas, para él no ha sido fácil estar encerrado, trata de mantenerse en actividad, juega, ve películas, come, constantemente se lava las manitas, duerme y hace tareas porque tiene mucha.

Mientras armaba un rompecabezas mencionó que se la iba a pasar muy bien en este día, pero segundos después cambió de parecer y mencionó que la pasaría mal porque está el coronavirus. “Si se pegan mucho los señores se puede venir el virus, te enfermas y te puedes morir, yo hago un coronavirus con una tortilla, solo la muerdo de las orillas y ya”, comentó Leah Roxana Rosales Rebolloso de 5 años de edad, dijo que no sale de su casa porque está el virus y se la pasa jugando. Durante toda la semana la pequeña Daniela Medina de 2 años se ha puesto diferentes disfraces, pues aunque no acude al Colegio Maternal sigue en contacto con su maestra, por ser Día del Niño, celebraron y se divirtieron con la semana loca, para ella su mejor disfraz fue el de cenicienta.

Comentó que el Coronavirus es un monstro que anda en la calle y por eso los niños no deben salir, además con ayuda de su mamá sigue un rol de actividades, los lunes limpia su cuarto, el martes juega en familia, el miércoles hace postres y se divierte decorándolos, todo con la intención de que aprenda y se divierta.

Marely y Monserrat tiene 11 años de edad y saben más sobre este virus, mientras jugaban un juego de mesa, mencionaron que es una bacteria que se trasmite al toser, estornudar o tomar con las manos un área contaminada.

Coincidieron en que los síntomas se manifiestan en diferentes formas, hay tos, temperatura, dolor de cuerpo y todo esto pareciera una gripa pero esta puede llegar a ser mortal.

Los pequeños saben de una u otra manera que hay que cuidarse del coronavirus y aunque en esta ocasión tal vez no la pasen tan divertido por el hecho de no poder ver a su familia completa que los abrace y los consientan, ver a sus compañeros de la escuela, sus amigos o vecinos, saben que un día todo volverá a la normalidad y que si hoy se cuidan habrá más tiempo para festejar.