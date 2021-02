“El Covid es caro; en el IMSS atienden bien”

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-“Es importante que ante los primeros síntomas acudamos al IMSS para recibir atención médica, es mito que los doctores y enfermeras te abandonan a tu suerte una vez estando en el seguro, ellos ponen todo de su parte por salvarnos la vida, sin embargo en ocasiones no pueden, porque la gente por temor no acude a tiempo y va cuando es demasiado tarde”.

Juanita Hernández, Líder de los comerciantes ambulantes de este municipio vivió en carne propia la experiencia con el covid-19, el cual comenzó con síntomas leves desde el día 11 de diciembre y se fue incrementando hasta llegar a no poder respirar pues sus pulmones fueron dañándose, entonces con mucho temor decidió junto con su familia solicitar atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde le salvaron la vida.

“Yo tuve los primeros síntomas en el mes de diciembre y por temor comencé a atenderme de forma particular, parecía que todo iba bien, sin embargo los síntomas se iban haciendo cada vez más palpables, de repente el dinero ya no fue suficiente pues los medicamentos son caros, los estudios y el oxígeno también, en enero comencé a sentir un daño mayor en los pulmones, la saturación bajó a tal grado que no podía respirar por mí misma, por lo que decidí con temor ingresarme al IMSS”.-

Juanita Hernández dijo que una vez en la clínica 7 tuvo que dejar sus temores atrás, dejó a su familia fuera del hospital sin saber sí volvería a verlos, no tenía comunicación con ellos, sin embargo asegura que por lo menos dos veces al día llamaban a sus hijos para darles información de su estado de salud, mientras en el interior a ella la atendían muy bien, suministrándole los medicamentos necesarios para que se recuperara.

“Yo ingresé al IMSS el 5 de enero pero para entonces ya me encontraba muy mal, no podía respirar, mis pulmones comenzaban a colapsar pues el virus los estaba dañando de forma considerable, saturaba solo 72, no podía hablar ni caminar de la fuerte debilidad que sentía y de la falta de aliento, sin embargo los médicos todos los días acudían a mí y a otros pacientes para atendernos, dan las órdenes al personal de enfermería para que nos mediquen y siempre están al pendiente de cualquier cambio favorable o desfavorable”.

La líder quien es vecina de la colonia Borja dijo que sintió mucho miedo, pues en torno al IMSS giran muchos mitos, desde el que dice que estando en el interior no los atienden hasta que los abandonan a su suerte, sin embargo asegura que eso no es así y que si hoy está viva es gracias a l apoyo de los médicos y enfermeras de la institución.

“Ellos están exhaustos, trabajan día y noche para sacar adelante a los pacientes, en ocasiones la atención tardía provoca que ya nada se pueda hacer y el paciente fallezca, por ello les cuento mi experiencia para que sepan que aunque el temor es mucho, deben atenderse a tiempo, en el IMSS los estudios, medicamentos y atención es gratis, todo está a la mano y los médicos hacen todo por ayudarnos, no deben temer pues es el temor el que provoca que nos quedemos en casa en ocasiones tomando remedios o medicamentos sin que un especialista los recete”.

Pie de foto.

Teddy 20.-La señora Juanita Hernández relató su experiencia en el interior del IMSS y aseguró que siempre le brindaron buena atención, a sus hijos les informaban cada día su estado de salud y gracias a los médicos del IMSS ella está vivía.

Teddy 20ª.-Por medio de redes sociales la señora Juanita invitó a la ciudadanía a atenderse a tiempo y no temer al IMSS asegurando que los médicos la salvaron, pues sus pulmones estaban colapsados y no podía respirar.