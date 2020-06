“El futbol me ayudará a apoyar a mis padres”

PUBLICIDAD

Las palabras, expresiones y actitudes de una persona hablan por sí solas, más aún las ideas, metas y objetivos que mueven a un deportista. Así es como Elva Dariela Mona Frausto, lo demuestra en la presente entrevista para el Periódico LA VOZ y a lo largo de sus 9 años de su trayectoria en el futbol.

Nacida en un mes de diciembre del 2000, hija de Javier Mona y Rosa Elia Frausto, Dariela empieza en el camino de su vida acompañado de su hermano mayor Carlos Javier, a quien le debió su gusto por el futbol.

Actualmente con sus 19 años de edad, la mediocampista disfruta de su deporte favorito que le produce una sonrisa, que le ha dado amistades y sobre todo la a proporcionado la madurez necesaria para alcanzar sus retos, siempre apoyada por sus padres y maestros.

DESCUBRIENDO EL FUTBOL

“Papi, papi, yo quiero jugar futbol”, esas eran las palabras de una niña de 8 años que se emocionaba al ver a su hermano Carlos Javier jugar en la cancha.

La respuesta de su padre era que ese deporte era para hombres, sin embargo la insistencia de la niña Dariela siguió hasta que logró su cometido.

“Desde que vio a su hermano jugar se enamoró del futbol, mi hija tomaba el balón y me decía que ya sabía jugar, pero yo no la dejaba, ella andaba desesperada. En cierta ocasión su madre le compró a escondidas unos tenis para jugar y al verla me di cuenta de las ganas que tenía de practicarlo.

La actitud y la manera de jugar con el equipo me sorprendió y decidí apoyarla, luego me di cuenta que muchos entrenadores me pedían a mi hija para integrarla a su equipo.” Comentó su padre Javier Mona.

SUS PRIMEROS EQUIPOS

“Empecé a jugar a los 11 años, mi tío formó un equipo femenil y mi madre empezó a llevarme con él, ese fue mi primer equipo: Galácticas, entrenábamos en Praderas, inicié como defensa lateral derecho.

Duré como año y medio jugando con ése equipo, participé en dos olimpiadas llegando hasta la fase del prenacional.

Luego seguí con el equipo Tuzos Monclova, ahí jugué en la categoría infantil y juvenil A. pero en la siguiente categoría formé parte del equipo Acereras desde los 14 a los 16 años. También jugué con el equipo de la secundaria 29, Panteras, Tec. Monclova, Jumpers y Coyotas.

EL GUSTO POR EL FUTBOL

Me gusta divertirme, he conocido a muchas personas y he encontrado amistades, amigas. Desde que vi el futbol en casa me gustó.

Ahora que estoy en la universidad y estoy bajo presión, el futbol me ha ayudado a desestresarme, es un equilibrio entre el estrés académico y la libertad en el campo.

EVENTOS EN QUE HA PARTICIPADO

Olimpiadas

Juegos Populares Nacionales

Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica en Nayarit

Torneos de Copa Telmex

Copa Mazatlán

Copa Acapulco

Liga Nacional De Fútbol Bardas Profesional

Torneo de la Coca Cola

Inter DGTI

Ligas locales Municipal, Copa Xochipilli

LOGROS OBTENIDOS

Premiada como la mejor media campista

Campeona de goleo en Liga Universitaria del Tec. Monclova

Campeona de goleo en Liga Municipal

Campeonatos por equipo en Liga Municipal

Campeonatos estatales

Tercer lugar a nivel nacional con Coyotas

INTENSAS EXPERIENCIAS

Uno de los momentos que tengo en mente fue cuando jugué la copa Telmex con la selección Saltillo, en esa ocasión mandaron el pase, burlo a la portera y puse mi primer gol, fue muy importante para mí porque empezaron a tomar más en cuenta porque consideraban que era muy pequeña, pero demostré lo contrario.

Otro momentos que no olvido es con Jumpers, me gustaba mucho como jugábamos como equipo, pasamos mucho momentos buenos, siempre estábamos divirtiendo y disfrutando como equipo.

Otro fue con el equipo Coyotas que iban a jugar en la liga de futbol profesional, Liga Nacional de Futbol Bardas Profesional.

Por otra parte, uno de los momentos tristes que he pasado fue cuando perdimos una semifinal, jugaba con el equipo Coyotas y quedamos abajo en el marcador contra Diablitas de Durango, no pudimos aguantar el ritmo, nosotras íbamos como primer lugar de nuestra zona, quedamos en el tercer lugar en aquella ocasión.

LA GRAN CAPITANA

“Es una gran persona muy responsable, disciplinada, muy estudiosa sin duda alguna va a llegar a ser una gran profesionista, y todas esas cualidades las demuestra en la cancha. Tiene un gran manejo de balón una visión de cancha como pocas y un tiro a gol muy bueno tanto en balón parado, como en movimiento.” Martín Reyes, entrenador.

PERSONAS TRASCEDENTALES EN SU VIDA

Nunca olvidaré las palabras de mi maestro de educación física, recuerdo que en la secundaria, el profesor Martín Reyes, me llama la atención, me dijo que nunca dejara de ser humilde, que ponga los pies en la tierra y que sea una gran persona, muchos se pierden en la arrogancia por ser un buen jugador.

Agradezco a mis padres Javier y Rosa Elia por apoyarme siempre, también a quienes hagan sido parte de mi vida, a Sugey Sanmiguel por darme la oportunidad de estar en el equipo Coyotas.

PROPÓSITOS DE VIDA

Lo que busco es terminar mi carrera, es una especialidad que se combina con el deporte, quiero estar cerca de la actividad física, tener mi clínica para ayudar a mis padres, también me gustaría trabajar para algún Club Deportivo.

Otro de mis propósitos es lograr un campeonato en la liga de Futbol Bardas, para eso estoy trabajando, espero obtenerlo.