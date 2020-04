PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- Quinta semana tras la suspensión de la Liga MX. La incertidumbre no expira y el golpe económico se eleva en todos los sectores. En conferencia de prensa virtual, el técnico del América, Miguel Herrera, expone que el futbol no es un tema primordial en esta etapa de la crisis.

“El parón de la pandemia afecta no nada más al futbol. No pensemos nada más en futbol, el futbol no es la vida cotidiana de los mexicanos. Esto va a afectar económicamente a todos los mexicanos, hay empresas pequeñas que iban en crecimiento y que van a sufrir muchísimo”, menciona, y aprovecha para enviar un mensaje fortalecedor.

Esperemos que no sea tanto el daño económico, todos vamos a salir golpeados, pero somos muy fuertes los mexicanos, somos muy unidos y siempre nos hemos levantado de momentos difíciles y pero haremos fuerza y vamos a salir de esta”, confía.

No obstante, el Piojo Herrera reparte opiniones sobre de la industria que conoce de pies a cabeza, y sabe que al futbol le esperan caminos espinosos.

Hay una crisis mundial económica en todos lados, y por supuesto tienen que bajar los precios de todos. Los costos de los jugadores, los sueldos, y esto irá agarrando otra vez vuelo, con la transmisión de los partidos, que la gente se vaya conectando otra vez, la economía se vaya restableciendo en todos lados”, asegura.

El exseleccionador nacional acota que el encontronazo sanará tarde o temprano por el poder de convocatoria del balompié.

“Mientras haya oferta y demanda, por supuesto esto va a seguir generando dinero, pero sin duda alguna pienso que pueden bajar los costos. Todos los equipos querrán recuperarse con la venta de un jugador importante y no pensarán en moverle su costo”.

CONFÍA EN QUE SE JUEGUE COMPLETO EL TORNEO

Miguel Herrera cree que el torneo de Clausura 2020 finalizará con la totalidad de partidos contemplados en un inicio. A pesar de no existir un dictamen oficial al respecto, cree que los compromisos comerciales obligan a la Liga MX a completar lo pactado.

“Yo creo que se va a jugar el torneo desde la fecha 11 hasta la 17, seguramente serán jornadas dobles desde que sea reanude el torneo hasta que salga un campeón, habrá un tiempo muy corto de descanso entre este torneo y el que sigue, y seguramente el torneo que entra habrá más jornadas dobles de las normales”, mencionó este viernes.

Además, el timonel azulcrema confía en que la gente pueda asistir al estadio para ver el cierre del certamen

“Yo creo que la mejor decisión es que esto inicie cuando todos podamos disfrutar del futbol, no sé si por situación de la gente de sanidad nos digan que podemos regresar a trabajar los equipos espaciadamente y los partidos a puerta cerrada. Pero yo creo que todos están buscando que los partidos sean abiertos y por eso esto se está alargando”, aseguró.

El Piojo es sensato al señalar que es imposible jugar la próxima jornada al mismo nivel que se tenía antes del parón, y puso de ejemplo al Cruz Azul, apuntando que atravesaba un gran momento antes de la contingencia sanitaria.

“En la segunda mitad del torneo los equipos ya van muy embalados hacia la liguilla, como el caso de Cruz Azul, que en la fecha tres ya pedían la fecha del técnico y la directiva apostó a él, lo dejó trabajar y hoy Cruz Azul es el superlíder del torneo. Obviamente venían bien embalados. Pero esperemos regresar todos en buen nivel, obviamente es difícil porque se está cruzando un parón bastante largo, no es bueno el parón para ningún equipo, pero esperamos regresar lo mejor posible”, finalizó.