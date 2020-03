El hombre más rico de China dona un millón de cubrebocas a EU en plena tensión diplomática

El fundador del portal de compras Alibaba, Jack Ma hizo una donación de un millón de cubrebocas y de 500 mil pruebas para detectar la nueva enfermedad del COVID-19 hacia Estados Unidos.

El empresario de 55 años de edad de origen chino hizo la donación a través de su fundación. En un comunicado, agregó que ha colaborado para realizar donativos de este tipo en otros países como japón, Corea, Italia, Irán y España.

Through a donation of 500,000 testing kits and 1 million masks, we join hands with Americans in these difficult times. pic.twitter.com/tGviVhC6Gx

— Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 13, 2020