“El infierno en la tierra”: Natalia Téllez y su experiencia traumática con la marihuana

Ciudad de México / Redacción.- La conductora y actriz Natalia Téllez hizo fuertes revelaciones en el programa “Netas Divinas”. Téllez reveló la crisis de ansiedad que sufrió hace unos meses tras intentar curar su insomnio con gotas de CBD, mismo que lleva un componente legal del cannabis.

“Un amigo me dijo ‘tengo un amigo que hace gotas de CBD’, entonces me traía mi gotero, me echaba mis gotitas, me dormía y trabajaba y según yo todo bien. Se acabó el gotero y pedí otro. Al día siguiente tenía las fotos para la telenovela de Carmen Armendáriz, entonces yo llegué agotada, hecha mierda, me tomé mi gotero, me metí a bañar y cuando salí de bañar dije ‘¿me tomé las gotas?’”, relató Téllez

“Tengo temporadas que no puedo dormir. Si tengo mucha chamba, que sé que al día siguiente tengo muchas cosas; en vez de descansar más, pienso: ‘Ya no duermas, mana, porque está cabrón’. Y estoy acostada torturándome”, aseguró Natalia.

Natalia narró que, debido a la experiencia tan traumática, incluso comenzó a “hablar” con su ya fallecida madre para “prometerle” que no volvería a consumir la sustancia.

“Estuve toda la noche muy mal, el infierno en la tierra, y le decía a mi mamá ‘por favor, no vuelvo a tomar nada’.

También sus compañeras del programa contaron las adicciones que han adquirido durante la emergencia sanitaria del COVID-19; entre ellas, Consuelo Duval dijo que ha estado comiendo muchos roles de canela, la cantante Daniela Magún señaló que ella se hizo adicta al celular, mientras que Paola Rojas confesó que tuvo una etapa donde sintió la necesidad de salir a correr sin parar.

Agencias / Vox Populi Noticias