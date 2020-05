‘El límite está en el cielo’

PUBLICIDAD

El deporte siempre tiene una enseñanza para aquél que lo practica, las experiencias en el triunfo o la derrota dejan una marca en la mente y corazón del atleta que lo ayuda a sobrellevar los retos de la vida diaria.

En el caso de Judith Alejandra Villarreal Martínez, corredora del Club Chu Ani Sorachi, la carrera pedestre la tomó por sorpresa y le hizo descubrir su gran fuerza interior que hasta el momento le ha ayudado a batir sus temores, sus obstáculos, que le han hecho sentir una persona diferente, que con el amor de su esposo e hijos la hace sentirse positiva, invencible y poderosa.

En las siguientes líneas, Judith comparte su experiencia a través de LA VOZ, de lo que ha vivido y hasta donde ha llevado la practicar de la carrera pedestre a sus 3 años de practicar con el Club Chu Ani Sorachi.

Como tomó la decisión de practicar la carrera pedestre?

Ya tenía muchos años que quería hacer algo por mí, aunado a la invitación insistente de profesor Carlos Guerrero me uní al Club Chu Ani Sorachi, inicié con unas rodadas enla bicicleta, luego me animé a unirme al grupo para correr en el parque Xochipilli, así fue como empecé mi pequeña trayectoria, no pasó una semana y ya estaba enamorada de éste deporte.

Que es lo que la enamora de éste deporte?

Los retos constantes hacia mí misma, el logro de cumplirlo recorriendo distancias que nunca imaginé terminarlos, se dice fácil correr un maratón, pero hay cosas que vencer, el hecho de haber recorrido los 42K es algo para mí muy motivador.

Practica o practicaba algún otro deporte?

Practicaba Tae Kwon Do, estuve activa por algunos años pero dejé de entrenar, y desde hace tres años empecé con el running.

Donde y cuando fue su primera carrera?

Fue en marzo del 2018 en el Trail de Cuatro Ciénegas de 16km, la verdad no iba con muchas expectativas porque apenas tenía 3 semanas entrenando.

Correr 16 km era un gran reto, pero me armé de valor, una amiga me fue acompañando en la carrera animándome, fue muy difícil en los primeros kilómetros, pero hubo un momento que sentí que flotaba, las piernas se me movías solitas, eran como 10km lo que había recorrido ya.

Le seguí hasta los 16km., ya me sentí muy cansada, pero entre risas me alegré porque no fui la última, (no quería legar con la ambulancia).

Pero después de haber terminado la carrera, cuál fue su sentir?

La verdad me dieron ganas de llorar de emoción, pero miré a mi alrededor y me dije: “me voy a ver ridícula, jajaja, y me aguanté.

En serio me sentí muy contenta, y a partir de ese momento me dí cuenta que no había límite, como dice la frase: el límite está en el cielo, y concluí que nadie me iba a parar.

Cuales son algunas de las carreras en las que ha participado?

Sin duda mi primer carrera, Trail de Cuatro Ciénegas.

El 21K Coahuila

Los dos maratones Rock & Roll en San Antonio.

Héroes Ocultos

15K Gatorade

Alguna experiencia inolvidable en su trayectoria?

Creo que uno de los momentos más inolvidables fue cuando crucé la meta de mi primer maratón, fue la cereza del pastel de toda mi preparación física y mental.

Es indescriptible, me sentí invencible, poderosa, ha sido una de las mejores sensaciones en mi vida, fue el maratón Rock &Roll en San Antonio, esa vez estuve acompañada de Isabel Aguiñaga y Lety Acosta, recuerdo que esa vez Lety Acosta ganó el maratón.

Cuál ha sido su momento más amargo dentro de su carrera?

Fue precisamente antes de correr ése maratón, tuve una lesión en el tobillo 2 meses antes, tuve que tomar mucho medicamento, el doctor me dijo que no iba a logar recorrer los 42. 195 km.

Pero pudo más mi orgullo y determinación para salir adelante, fue muy difícil para mí porque era mi primer maratón y me hice muchas ilusiones, así que cumplí con recorrerlo, aunque después de eso tuve que darle atención especial a mi tobillo y 3 meses inactiva, sin embargo al siguiente año cumplí nuevamente con recorrerlo.

Que me diría para convencerme de practicar la carrera?

Te diría que es una de los deportes más gratificantes, que te da muchas recompensas, tanto físicas como emocionales, te enseña a darte cuenta de los que tu cuerpo es capaz que nunca te imaginaste.

Te diría que lo intentaras, porque sé que cuando una vez que lo hagas, ya no vas a querer dejarlo, buscarás nuevos retos y recibirás mayores recompensas.

Qué papel desempeña su familia en su deporte?

Ellos están muy familiarizados con éste deporte, mi esposo (Mario Miller) también es corredor, y siempre ha estado ahí para apoyarme.

A mis hijos Alexa y Nicolás les ha servido como ejemplo, ellos también practican el atletismo, han competido con el equipo de su escuela.

Como se prepara para para un maratón?

Primero mentalmente, debes tomar firmemente la decisión de tomar el reto, me preparo al menos 3 meses de manera intensivo mínimo, obvio con una práctica regular anteriormente, además me cuido en los hábitos de sueño, alimentación.

La pista, el cerro y los recorridos por la calle son parte de mi entrenamiento para llegar a tener una buena condición y enfrentarlo.

Cuál es su próximo reto?

Mi próximo reto es y ería un honor participar en el World Marathon Majors, en Chicago, uno de los maratones más reconocidos mundialmente, es un orgullo haber sido seleccionada entre miles de corredores., tal vez sea en el mes de octubre.

Otro de los retos que me gustaría lograr es la participación en un ultramaratón, que es de más de 50 kilómetros.