El mundo del tenis se une por Australia y ‘llueven’ donaciones

«¡Vamos Australia Tennis! Podemos hacer un pre Australian Open para recaudar fondos para los afectados por los incendios», publicó Kyrgios el primero de enero y afirmó que donará 200 dólares por cada ace que logre en cada partido de enero.

Su compatriota Alex de Minaur también donará dinero por cada ace realizado, sin embargo será una cifra menor que la de Kyrgios.

👏 @Struffitennis pledges to donate $2,000 to help the Australian bush fires. ❤@ATPCup | #ATPCup pic.twitter.com/9iBuI42LOb

